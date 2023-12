Dortmund: Heftige Attacke in psychiatrischer Anstalt – wenig später ist ein Insasse tot

In Dortmund ist am Samstagabend (2. Dezember) ein Mann Opfer eines heftigen Angriffs geworden. In einer psychiatrischen Einrichtung im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck soll ein 67-jähriger Mann aus Lünen von einem weiteren Insassen angegriffen worden sein – mit schwerwiegenden Folgen.

Das Horror-Szenario spielte sich laut einer aktuellen Mitteilung der Polizei gegen 23.35 Uhr ab. Der 67-Jährige trug bei der Attacke so schwere Verletzungen davon, dass er wenig später in einem Krankenhaus verstarb. Die Polizei nahm infolge einen 42-jährigen Insassen der Einrichtung fest. Der Mann aus Mülheim wurde am Mittwoch (6. Dezember) dem Haftrichter vorgeführt.

+++ Dortmund: Mode-Geschäft vor dem bitteren Aus! Doch das Ende kommt für die Betreiber alles andere als freiwillig +++

Dortmund: Wie konnte es zur Attacke kommen?

Noch ist unklar, warum der Mann auf den Insassen losging und wie er ihn so schwer verletzten konnte, dass er wenig später verstarb. Dies ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Untersuchungen dauern an.

Diese Themen könnten dich darüber hinaus interessieren:

Dortmund kommt derzeit nicht zur Ruhe. In der Nordstadt reißt eine Brandserie nach wie vor nicht ab. Seit Wochen wird hier immer wieder an Wohnhäusern gezündelt – mit schwerwiegenden Folgen für die Bewohner. Auch Lotto-König „Chico“ wurde am 24. November Opfer des Feuerteufels. Sein Mehrfamilienhaus, das er erst kurz zuvor in der Schützenstraße gekauft hatte, stand von jetzt auf gleich in Flammen (hier mehr dazu). Nun wurden neue Details zur Brandserie bekannt.

Feuerteufel von Dortmund endlich gefasst?

Wie die Polizei am Freitag (1. Dezember) mitteilte, wurde eine Frau aus Dortmund festgenommen. Gegen sie bestehe ein „dringender Tatverdacht wegen dreier Brände in Mehrfamilienhäusern in Hörde sowie der Nordstadt“. Die 45-Jährige muss sich jetzt wegen ihrer Taten verantworten. Mehr dazu liest du in diesem Artikel >>>.