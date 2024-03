Dortmund: Große Kette macht dicht – Innenstadt verliert nächstes Geschäft

Wer in Dortmund auf das große Shopping-Glück hofft, der muss sich jetzt warm anziehen, denn eine weitere große Kette schließt die Türen und hinterlässt einen weiteren leeren Fleck in der Innenstadt. Kunden können sich allerdings ein letztes Mal freuen, denn aus gegebenem Anlass können kurz vor der Schließung nochmal ordentlich Schnäppchen abgesahnt werden.

Dortmund: Laden-Schließung sorgt für Entsetzen

Egal, ob Kleidung, Deko-Artikel oder ganze Möbelstücke – wer etwas kaufen möchte und keine Zeit hat, durch die Stadt zu streifen, der kauft inzwischen alles, was das Herz begehrt ganz bequem online. Wenn etwas nicht passt oder gefällt, kann es immerhin auch einfach wieder zurückgeschickt werden und für den ein oder anderen ist das Gedränge zwischen den Einkaufsläden längst keine Genugtuung mehr. Für die Innenstädte bedeutet das allerdings auch: Immer mehr Geschäft machen dicht und hinterlassen nur noch einen Fleckenteppich in der Einkaufspassage. Auch diesem beliebten Laden in Dortmund geht es nun an den Kragen.

Appelrath, Cüpper und der Schuhhändler Ecco mussten bereits das Feld räumen. Jetzt ist es offiziell: Auch das Einrichtungshaus Maisons du Monde am Ostenhellweg muss seine Tore nun für immer schließen. Doch neben dem „Wir schließen“-Schild prangert noch eine weitere Information an der Schaufensterscheibe, die für Kunden mit Sicherheit interessant ist.

Kunden blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Schließung der französischen Möbelhaus-Kette in Dortmund. Immerhin: Es erfreute sich lange großer Beliebtheit. Gleichzeitig freuen sich die Kunden über die 50 Prozent Rabatt, die in der Innenstadt gut sichtbar angepriesen werden. „Warum das Möbelhaus seinen Standort in Dortmund schließen muss, ist nicht bekannt“, wie „Ruhr24“ zuletzt berichtete. Ob mit weiteren Ladenschließungen in der Innenstadt zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.