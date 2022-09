Dortmund: Streit an U-Bahn-Haltestelle eskaliert – Messer-Angriff!

Brutaler Streit am Freitag (16. September) in Dortmund.

Am späten Abend gerieten zwei Personen an einer U-Bahn-Haltestelle in der Dortmunder Nordstadt aneinander. Im Verlauf des Streits wurde plötzlich ein Messer gezückt.

Dortmund: Streit an U-Bahn-Haltestelle eskaliert

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22.48 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle „Brunnenstraße“. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte, hatten sich zwei Personen dort gestritten – bis dabei plötzlich ein Messer zum Einsatz kam.

Eine der beiden Personen wurde dabei durch Messerstiche schwer verletzt, es bestehe jedoch laut Polizei keine Lebensgefahr.

Messer-Angriff! Ein Streit in einer Dortmunder U-Bahn-Haltestelle ist am Freitag eskaliert. Foto: Wickern / news 4 Video-Line

Die andere Person wurde „nach kriminalpolizeilichen Erstmaßnahmen“ wieder entlassen.

Dortmund: Person durch Messerstiche schwer verletzt

Weitere Informationen konnte die Polizei Dortmund am Samstagvormittag (17. September) noch nicht mitteilen.

DER WESTEN erfuhr auf Anfrage keine Details zu Alter oder Geschlecht der beteiligten Personen.

Die Personalien sowie der genaue Tathergang seien noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.