Dortmund: Fiese Attacke beim Derby – Schalker wirft Junge (12) Glasflasche ins Gesicht

Das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 galt bereits vorab als Hochrisikospiel. Für eine sichere Anreise der Fans hat die Polizei ein Großaufgebot am Hauptbahnhof Dortmund aufgestellt.

Noch vor der Ankunft am Hauptbahnhof Dortmund kam es jedoch zu einem schlimmen Vorfall. Ein Junge wurde von einem S04-Fan mit einer Flasche im Gesicht getroffen.

Ausschreitungen am Hauptbahnhof Dortmund – Junge (12) kriegt Flasche ins Gesicht

1400 Schalke-Fans machten sich am Samstag (17. September) laut der Bundespolizei mit dem Zug auf den Weg zum Signaliduna-Stadion. Der BVB empfing den S04 (1:0) zum großen Derby.

Bei der Anreise kam es am Bahnhof in Castrop-Rauxel zu einem schrecklichen Vorfall. Ein 20-jähriger Schalke-Fan soll aus der wartenden S2 (Fahrtrichtung Essen nach Dortmund) eine Glasflasche geworden haben. Diese traf einen 12-jährigen Jungen im Gesicht.

Schalke-Fans hinterlassen Bilder der Verwüstung

Die Bundespolizisten stellten den jungen Mann aus Gelsenkirchen noch im Zug. Der Anhänger des FC Schalke 04 habe sich umgehend bei dem verletzten Jungen entschuldigt und sein Fehlverhalten eingesehen.

Der Teenager musste mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch jedoch ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem sei es zu etlichen Sachbeschädigungen in den Zügen gekommen.

In einem Zug wurde die Deckenverkleidung beschädigt. Teile dieser sind herausgebrochen worden. Zudem war die Scheibe einer Tür defekt. Unbekannte hatten den Zug auf der Hinfahrt mit mehreren Gegenständen beworfen, wobei die Scheibe zersplitterte. Auch in diese Richtung ermitteln die Beamten. Weitere Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Fußballspiel gebe es bislang nicht. Insgesamt spricht die Bundespolizei von „wenigen Straftaten“ am Hauptbahnhof Dortmund.