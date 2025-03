Dortmund: Messer-Attacke in der Nordstadt ++ Mann niedergestochen

Brutale Szenen am späten Freitagabend (14. März) in Dortmund. Nach Informationen von DER WESTEN ist auf der Brunnenstraße in der Dortmunder Nordstadt ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Einer der beiden Männer zückte plötzlich ein Messer und stach auf sein Gegenüber ein. Ein Sprecher der Polizei Dortmund bestätigte am Samstagmorgen auf Nachfrage von DER WESTEN den Messer-Angriff. Demnach sei das Opfer durch einen Messer-Stich verletzt worden.

Dortmund: Großeinsatz nach Messer-Attacke

Die Polizei eilte nach einem Notruf mit einem Großaufgebot zum Tatort. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um die Brunnenstraße weiträumig ab und nahmen die Verfolgung des Messerstechers auf. Ein Reporter vor Ort beobachtete die Festnahme eines Tatverdächtigen gegen 23.20 Uhr im Bereich der Grüne Straße.

++ Lotto-König „Chico“ kriegt wegen Video Post von der Polizei – Ex-Freundin erstattet Anzeige ++

Der Polizeisprecher konnte die Festnahme jedoch nicht bestätigen. Die Pressehoheit liege bei der Staatsanwaltschaft Dortmund. Die war am Samstagvormittag zunächst nicht zu erreichen.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach einer Messer-Attacke in der Nordstadt. Foto: News4 Video-Line TV

Weitere Informationen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Identität von Opfer und Angreifer liegen deshalb nicht vor.

++ Auto trotz Behinderten-Symbol in Dortmund abgeschleppt – Vater eines schwerbehinderten Sohns tobt ++

Opfer schwer verletzt

Der niedergestochene Mann soll sich schwere Verletzungen zugezogen haben. Nach einer Erstversorgung am Tatort kam er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei Dortmund in dem Fall dauern an.

Mehr Themen:

Erst am Freitagmittag hatte es einen Großeinsatz in Dortmund gegeben, nachdem ein Mann (70) in der Straße Wambeler Holz randaliert hatte. Die Einsatzkräfte sahen sich gezwungen, auf den Dortmunder zu schießen. Der 70-Jährige sollte den Einsatz nicht überleben. Mehr zu dem tödlichen Polizei-Einsatz kannst du hier nachlesen >>>