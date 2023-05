Dortmund: Mann sticht auf Vater und Sohn ein ++ Hast du ihn gesehen?

Foto-Fahndung in Dortmund!

Die Kriminalpolizei Dortmund sucht einen Mann, der am 17. Februar 2023 in der Nordstadt an der Brunnenstraße Ecke Missundestraße einen Vater und dessen Sohn schwer verletzt hat. Mit einem Messer stach er auf den 49-Jährigen und 22-Jährigen ein.

Dortmund: Mann sticht Vater und Sohn ab

Ein Blick zurück auf den 17. Februar: Gegen 14.00 Uhr hielten sich Vater und Sohn in einem Imbiss an der der Ecke Brunnenstraße und Missundestraße auf. Aus bisher noch unbekanntem Grund gerieten die zwei in Streit mit vier anderen Männern.

Auch aktuell: Dortmund: Nach brutalem Tod von Carina S. (†17) – Urteil gegen Ex-Freund gefallen! DIESES Detail schockiert

Zunächst wurde sich noch beschimpft, doch dann wurde es handgreiflich. Einer der Vier zückte plötzlich ein Messer und stach damit zu. Einen traf er an der linken Schulter, den anderen im Oberkörper. Dabei verletzte er auch die dessen Lunge. Beide Opfer erlitten Messerstiche und damit schwere Verletzungen.

Polizei braucht deine Hilfe

Die Kripo Dortmund hat nun Fotos von dem Tatverdächtigen, der zugestochen haben soll, veröffentlicht. Das große Problem: Es führte bisher keine Spur zu ihm. Weder seine Identität noch sein aktueller oder bisheriger Aufenthaltsort sind bekannt.

So sieht der Tatverdächtige aus. Foto: Polizei Dortmund Foto: Polizei Dortmund

Darum braucht die Polizei nun dringend deine Hilfe. Kennst du den Namen des auf den Fotos abgebildeten Mannes? Oder weißt du zufällig, wo er sich aufhalten könnte? Mit sachdienlichen Hinweisen kannst du dich per Telefon unter der Rufnummer 0231 132 7441 an die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Dortmund wenden.

Mehr Meldungen:

Aber Vorsicht! Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, solltest du in dringenden Fällen lieber den Notruf unter der 110 wählen. Zudem warnt die Polizei, dass du den Mann unter keinen Umständen ansprechen solltest.