Dortmund: Mann soll Kinder belästigt haben – „Fahndungsfotos“ kursieren bei Whatsapp

Wirbel um einen Mann in Dortmund! Nachdem ein Unbekannter ein siebenjähriges Mädchen belästigt und versucht haben soll, es am Arm mit sich zu ziehen, hat die Polizei Dortmund eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Derweil kursieren jedoch bei Whatsapp „private Fahndungsfotos“, die mit der polizeilichen Angabe nichts gemein haben.

Dortmund: Mann belästigt Siebenjährige – kursiert sein Foto bei Whatsapp?

Es ist der Albtraum aller Eltern: Ein fremder Mensch belästigt das eigene Kind. So geschehen am Freitag (9. September) zwischen 12 und 12.30 Uhr in Dortmund. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll ein Unbekannter ein siebenjähriges Mädchen in der Gneisenaustraße angesprochen und am Arm gezogen haben.

Dortmund: Ein Unbekannter soll eine Siebenjährige belästigt haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / agefotostock

Die Polizei reagierte sofort, veröffentlichte die Beschreibung eines dunkelhäutigen Mannes, der etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß sein soll. Außerdem trug er dunkle Kleidung und einen Rucksack, hatte eine Bierflasche in der Hand und hatte dunkle kurze Haare.

Was nun für Verwirrung sorgt, ist allerdings ein „privates Fahndungsfoto“ eines Mannes mit rötlicher Hose, das bei Whatsapp kursiert. Denn offenbar handelt es bei dem Unbekannten auf dem Foto und dem von der Polizei Gesuchten um zwei unterschiedliche Personen.

Dortmund: Das steckt wirklich hinter dem Whatsapp-Foto

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ schafft Vera Gelissen, Schulleiterin der Kreuz-Grundschule, Klarheit. So handele es sich beim dem Foto von Whatsapp um einen Mann, der bereits am 22. August sein Unwesen an der benachbarten Johannes-Wulff-Förderschule trieb.

„Vor etwa drei Wochen ist das Foto hier gemacht worden“, so Gelissen. Der Unbekannte hatte vor dem Schulzentrum herumgelungert, soll sich mit Süßigkeiten und Bier auf einen Stein gesetzt haben. Er wirkte verwirrt und bot auch den Schülern Süßkram an. Lehrer und Hausmeister forderten den Fremden daraufhin auf, das Gelände zu verlassen – der ging daraufhin weiter zur Realschule in der Nähe.

Die hinzugerufene Polizei kontrollierte den Mann und erteilte ihm einen Platzverweis – Straftaten sind zu dem Vorfall aber nicht bekannt, wie Polizei-Sprecherin Carina Peschel angibt.

Dortmund: Polizei warnt vor der privaten Weitergabe von Fotos

Die Fahndung zu dem Unbekannten, der rund drei Wochen später in der Gneisenaustraße ein Kind belästigte, läuft aktuell auf Hochtouren, wie Peschel weiter erklärt: „Wir haben bereits einige Zeugenhinweise erhalten, denen wir sofort nachgegangen sind.“

Die Sprecherin der Polizei Dortmund appelliert an alle Eltern und Lehrern, in solchen Situation immer die Beamten einzuschalten – von der privaten Verbreitung von Fotos rät die Behörde dagegen entschieden ab, rät dazu, derartige Aufnahmen direkt an die Polizei zu geben. Schließlich könnte eine Verunglimpfung des Unbekannten von der Kreuzstraße schwere Auswirkungen und Folgen haben.