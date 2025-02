Dortmund: Unternehmen ändert Logo wegen AfD – heiße Diskussion bricht los!

Die anstehende Bundestagswahl zeigt sich auf den Straßen in ganz Deutschland. Ein Unternehmen aus Dortmund hat nun eine entscheidenden Schritt gewagt und sein Logo aufgrund der AfD geändert. Die Aktion löst eine heiße Diskussion aus.

Eigentlich ist das Logo der Firma, für das sich Christian Bönninger aus Dortmund entschieden hat, in einem freundlichen Hellblau gehalten. Kurz vor der Bundestagswahl sieht der Gerüstbauer darin allerdings ein Problem: Denn die AfD geht mit einer ähnlichen Farbe ins Rennen. Bönninger möchte deshalb ein Zeichen setzten – und ändert die Farben des Logos.

Dortmund: Unternehmen ändert Logo wegen AfD

Der Gerüstbauer möchte ein Zeichen gegen die AfD setzen, denn die Vorstellungen der Partei seien nicht mit den seinen vereinbar: „Die AfD begünstigt mit ihren politischen Vorstellungen hetzerische und diskriminierende Elemente, die immer stärker in unseren Alltag dringen. Dazu spaltet sie die Gesellschaft und rüttelt an unseren demokratischen Grundwerten“, erklärt Bönninger. So ersetzt die Firma die Farben des Logos temporär – an Stelle des AfD-Blaus – durch ein neutrales Grau. Doch trotz des vielen Zuspruches muss das Unternehmen auch viel Gegenwind erfahren (mehr Informationen zur Logo-Änderung findest du in unserem Artikel).

Auch bei „MSN“ wurde unser Artikel veröffentlicht – und löste unter unseren Lesern eine emotionale Diskussion aus. Ein Nutzer kommentiert: „Mich würde es zutiefst ärgern, wenn mein Unternehmen offen irgendeine politische Position bezieht und damit den Wahlkampf in meinen Arbeitsalltag trägt; insbesondere wenn ich eine andere politische Auffassung vertrete als mein Chef und unter dessen politischen Bannern arbeiten müsste. Das wäre eine Zumutung“.

Ein weiterer Leser ist ähnlicher Meinung: „Unternehmen, die glauben oder meinen, politische Bekenntnisse zum Besten zu geben, befinden sich immer auf dünnem Eis“, wütet er. Doch die Firma aus Dortmund erfährt auch allerlei Zuspruch.

„Eine Propaganda-Truppe von Neonazis“

Ein Leser, der die Aktion des Dortmunder Familienbetriebes als gut und wichtig ansieht, kommentiert: „Wie sehr Recht der Mann und die Firma haben – zeigt sich an den Reaktionen. Die AfD ist keine normale ‚Partei‘ – es ist eine Propaganda-Truppe von Neonazis, Moskau-Hörigen und intellektuell verklemmten Hetzern“. Weiter schreibt er: „Danke für den Mut, Herr Bönninger! So gehen Verantwortung und Vaterlandsliebe wirklich“.

Dieser Meinung sind auch andere Bürger. „Die Reaktionen auf die Aktion zeigen doch nur, wie richtig und wichtig sie ist. Wenn man an einem ‚Diskurs‘ interessiert wäre, würde man nicht mit Gewaltandrohungen antworten“, kommentiert ein User. Auch er bedankt sich bei dem Dortmunder Unternehmen für das Zeichen.