Dortmund: Kult-Wirt gibt Kneipe nach 47 Jahren auf – „Geht einfach nicht mehr“

Eigentlich dachte Michael Smajlovic, dass er bald das 50-jährige Bestehen seiner Kneipe in Dortmund feiern könnte. Jedoch hat er keine andere Wahl, als die Kneipe früher als eigentlich geplant zu schließen.

+++ Ruhrgebiet: Café-Inhaber gibt auf – nach nur 9 Monaten +++

Seit 47 Jahren steht Smajlovic hinter dem Tresen und in der Küche seiner Kneipe „Martener Hof“ in Dortmund. Eigentlich wollte er die Kneipe noch ein paar Jahre länger betreiben, aber seine angeschlagene Gesundheit zwingt ihn dazu, bereits jetzt den Betrieb einzustellen.

Dortmund: Wirt hat gesundheitliche Probleme

Gegenüber „Ruhr Nachrichten“ erklärt der mittlerweile 77-Jährige: „Ich bin krank. Die Ärzte haben mir meinen kleinen Zeh abgesägt.“ Er musste fünf Wochen im Krankenhaus verbringen und ist immer noch auf Krücken angewiesen. Er erklärt: „Ich habe an meinem ganzen Körper Schmerzen, es geht einfach nicht mehr.“ Und der letzte Tag der Kneipe in Dortmund rückt auch immer näher.

Am Freitag (27. September) wird der „Martener Hof“ in Dortmund das letzte Mal seine Türen für eine Abschlussfeier öffnen. Michael Smajlovic will noch „eine kleine Feier, dann ist Schluss mit lustig.“ Er ist sichtlich bestürzt über die frühzeitige Schließung seiner Kneipe und erklärt: „Sie ist mein Leben und Zuhause.“

+++ Limbecker Platz in Essen mit Neueröffnung – Kunden erhalten einmalige Chance +++

Wie es in Zukunft mit ihm weitergehen wird, weiß Smajlovic bisher nicht. Gegenüber „Ruhr Nachrichten“ berichtet der 77-jährige Wirt aus Dortmund: „So langsam kriege ich Angst.“ Mit der Schließung muss er sich ebenfalls eine neue Wohnung suchen, jedoch hofft der Senior, dass er im Martener Hof bleiben darf, welches auch gleichzeitig ein Hotel ist.

Martener Hof macht schon lange nicht mehr genug Umsatz

Die Kneipe aus Dortmund wirft auch schon lange nicht mehr denselben Gewinn ab wie früher. Smajlovic erklärt: „Es kommen nur noch die alten Säcke“, weswegen er die Öffnungszeiten bereits stark eingeschränkt hat. Der Martener Hof hat daher nur noch Mittwoch und Freitag seine Türen geöffnet.

Mehr Themen:

Der Wirt aus Dortmund konnte die Kneipe nur so lange durch die Unterstützung seiner Rente halten. Zwar blieb der Gewinn aus, aber für Smajlovic war seine Kneipe seine große Leidenschaft. Dass er diese jetzt vorzeitig schließen muss, ist für ihn ein schwerer Schicksalsschlag und er wird eine Weile benötigen, um sein Leben neu zu ordnen.