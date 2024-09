Limbecker Platz in Essen mit Neueröffnung – Kunden erhalten einmalige Chance

Spektakuläre Neueröffnung im Limbecker Platz in Essen! Der Einkaufstempel in der Pottstadt lockt tagtäglich Tausende Kunden an, bietet für fast jeden Geschmack passende Läden. Jetzt kommt es aber dicke, denn es gibt am Dienstag (3. September) eine Neueröffnung im Limbecker Platz in Essen zu feiern.

Auf Facebook kündigt die Shopping-Mall an, dass das Fashion-Shop „Tredy“ eine Neueröffnung wagt. Der neue Laden soll im Obergeschoss gegenüber von „Rituals“ die Tore öffnen. Und Kunden sind begeistert und völlig aus dem Häuschen – denn „Tredy“ bietet im Limbecker Platz in Essen nochmal etwas Besonderes an…

Limbecker Platz in Essen mit Neueröffnung

Tredy ist vor allem Frauen ein Begriff. Der Fashion-Shop verkauft Mode in den Größen von 36 bis 58 vor allem online. „Wir haben für jeden Geschmack die richtigen Styles und Trends, die in deinem Kleiderschrank nicht fehlen dürfen“, wirbt Tredy für die eigenen Waren. Aktuell wirbt man vor allem für die Herbst- und Winter-Kollektion.

Vor allem der vergleichsweise günstige Preis lockt viele Kundinnen auf die Seite und demnächst wohl auch in den Limbecker Platz in Essen. Und hier kann man absahnen, denn zur Neueröffnung gibt es für jedes „Lieblingsteil“ einen Rabatt von zehn Prozent. Es könnte sich also durchaus lohnen, zu schauen, welche Strickpullover, Sweatshirts oder Jeans-Hosen Tredy zu bieten hat.

Kunden bekommen Rabatt

Tredy ist nicht die einzige Neueröffnung im „Limbi“. Auch der asiatische Lifestyle-Laden „Miniso“ eröffnet im September die einzige Filiale in Deutschland in Essen. Das chinesische Einzelhandelsgeschäft ist in Asien beliebt, hat in den letzten Jahren immer weiter ausgebreitet und eröffnet weltweit Filialen, wie bald im Limbecker Platz in Essen.

Die erste europäische Filiale von Miniso wurde in Berlin geöffnet, jedoch wurde sie aus unbekannten Gründen geschlossen. Mit der Neueröffnung im Limbecker Platz in Essen versucht das chinesische Geschäft einen neuen Versuch, den deutschen Markt zu erobern.