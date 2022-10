Dortmund: Hubschrauber kreist über U-Turm – das steckt dahinter

Aufsehenerregender Einsatz der Polizei Dortmund am Freitagabend (21. Oktober). Gegen 21 Uhr wurde es plötzlich laut über der dem Dortmunder U-Turm. Denn ein Hubschrauber kreiste über dem Unionviertel. Die lauten Geräusche der Rotorenblätter drangen bis in die Innenstadt hinein.

Anwohner und Passanten fragten sich, was hinter dem Hubschrauber-Einsatz über Dortmund steckt. Auf Nachfrage von DER WESTEN klärte ein Sprecher der Polizei auf, dass der Einsatz mit einem Überfall an der Rheinischen Straße in Verbindung steht.

Dortmund: Polizei jagt Räuber mit Hubschrauber

Demnach sei um 20.37 Uhr eine Notruf von einer Tankstelle an der Rheinischen Straße eingegangen. Nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ habe es dort einen bewaffneten Raubüberfall gegeben. Der oder die Täter haben nach ersten Informationen eine Schusswaffe dabei gehabt.

Als die Beute ausgehändigt worden sei, seien er oder sie geflohen. „Der Einsatz läuft noch“, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund gegen 21.50 Uhr und bestätigte die Jagd nach dem oder den Tätern. Weitere Informationen könne er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.

Über Dortmund kreiste am Freitagabend ein Hubschrauber.(Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Hubschrauber-Einsatz in Dortmund

Verletzte soll es nach ersten Informationen der Polizei Dortmund nicht gegeben haben, berichten die „Ruhrnachrichten“.

Wie viel Beute der oder die Kriminellen gemacht hat und auf welche Art er die Flucht ergriffen hat (zu Fuß oder mit einem Fahrzeug) ist noch unklar. Weitere Informationen werde es erst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft geben.