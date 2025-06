Dortmund: Streit unter Hochzeitsgästen eskaliert – Paar erlebt Albtraum!

So hatte sich das Brautpaar wahrscheinlich nicht ihren großen Tag vorgestellt. Am Freitag (6. Juni) gab sich das Ehepaar das Ja-Wort. Statt eines Braustraußes flogen auf der Feier in Dortmund jedoch die Fäuste, denn zwischen den Hochzeitsgästen eskalierte ein Streit.

Was wie eine harmonische und friedliche Hochzeitfeier in Dortmund begann, endete in einem Desaster. Zwei Gäste auf der Hochzeit gerieten nämlich plötzlich aneinander und stritten sich lautstark. Es blieb auch nicht nur bei einer verbalen Auseinandersetzung, und schnell wurden die beiden Männer handgreiflich.

Dortmund: Hochzeitsfeier eskalierte in Massenschlägerei

Der Streit blieb nicht nur zwischen den beiden Männern, sondern entwickelte sich zu einer regelrechten Massenschlägerei. Fast alle männlichen Gäste waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Laut der Polizei Dortmund handelte es sich um bis zu 50 Personen. Gläser flogen durch den Raum und fünf Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine solche Eskalation hat sich das Brautpaar wohl nicht mal in ihren schlimmsten Träumen ausgemalt.

Mehrere Gäste verließen die Feier, und die Polizei Dortmund wurde über den Vorfall alarmiert. Gegen 19.40 Uhr traf die Polizei mit mehreren Kräften an der Eventhalle im Dortmunder Stadtteil Barop an der Stockumer Straße ein. Die Einsatzkräfte griffen sofort durch und lösten die Hochzeitsfeier auf.

Um weitere Eskalationen zu verhindern, führten die Beamten der Polizei Dortmund eine Gefährderansprache durch. Auch hat die Polizei 40 Personen einen Platzverweis erteilt und sie aufgefordert, die Eventhalle in Dortmund umgehend zu verlassen.

Polizei hat zwei Männer in Gewahrsam genommen

Momentan wird rund um den Vorfall auf der Hochzeitsfeier noch ermittelt. Die Polizei Dortmund hat jedoch bereits angekündigt, dass man Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung erstellt.

Neben einer Hochzeitsfeier, die den Bach runterging, wurden auch zwei der Hochzeitsgäste in Gewahrsam genommen. Die zwei alkoholisierten Auslöser des Streits, beide im Alter von 25 Jahren, wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nachdem die beiden Männer ausgenüchtert waren, hat man sie am nächsten Morgen aus der Zelle entlassen.