Hitze-Hölle droht auch in Dortmund! Polizei macht Ansage – „Absolutes No-Go!“

Das Wetter in NRW hat es in dieser Woche in sich. Auch in Dortmund klettern die Temperaturen dieser Tage in ungewohnte Höhen. Für viele hilft da nur eines: Sich im Freibad oder in der Eisdiele abzukühlen.

Auch wenn sich jetzt viele hitzefrei wünschen dürften, so führt kein Weg am Arbeiten oder Einkaufen vorbei. Der Alltag muss nun mal auch bei 30 Grad im Schatten weiter gehen – ob in Dortmund oder andernorts. Doch die Polizei meldet sich jetzt mit einer Warnung zu Wort – denn die Hitze birgt auch große Gefahren.

Polizei Dortmund mit Appell

Denn immer wieder scheint das Sommer-Wetter vielen auf den Kopf zu schlagen. Vor allem Hundebesitzern und Eltern sollten aber bei der aktuellen Wetter-Lage einen kühlen Kopf bewahren, passieren immer wieder tragische Fehler, die Leben kosten können.

„Einkaufen gehen und Kinder oder Tiere im Auto lassen. Gerade bei heißem Wetter ein absolutes No-Go!“, wird die Polizei Dortmund jetzt auf „X“ deutlich. „Schon bei 20 Grad kann sich im Auto ein gefährlicher Hitzestau bilden, der für Babys und auch Tiere lebensgefährlich sein kann.“

Dortmund: DAS solltest du in Notfällen tun

Leider ist es immer wieder bittere Realität, dass Vorfälle dieser Art auf Supermarktplätzen oder an Parkstreifen passieren. Solltest du bei Hitze ein Tier oder Kind einsam im Auto sitzen sehen, dann alarmier sofort den Notruf unter 110. Außerdem raten die Beamten, am Auto zu bleiben und Tiere und Menschen nicht alleine zurückzulassen, sondern am Fahrzeug stehen zu bleiben.

Es wird zudem geraten, bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort zu bleiben. Notiere am besten alle wichtigen Daten wie Datum, Ort, Uhrzeit, Automarke und -Kennzeichen. Wenn der Wagen auf einem öffentlichen Parkplatz steht, solltest du unbedingt den Halter ausrufen lassen.