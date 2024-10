Dortmund: Person nach Streit in Lebensgefahr – Polizei-Großeinsatz am Hauptbahnhof

Großeinsatz der Polizei am Hauptbahnhof Dortmund! Am frühen Freitagabend (4. Oktober) ist offenbar zu einer Auseinandersetzung gekommen. Eine Person wurde nach DER WESTEN-Informationen schwer verletzt.

Zeitweise schwebte sie noch in Lebensgefahr. Der alarmierte Rettungsdienst reanimierte die Person noch vor Ort, ehe sie in ein Krankenhaus in Dortmund transportiert wurde.

Dortmund: Person nach Streit in Lebensgefahr

Hintergründe zur Tat, zu den Tätern und generell zum Ablauf sind gänzlich unklar. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an.

Dortmund: Eine Person wurde nach einem Streit schwer verletzt. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Die Beamten sperrten den Bereich am Hauptbahnhof ab und sicherten Spuren am Tatort.

Jetzt ermitteln Spezialisten der Kripo.