Dortmund: Blutiger Angriff am Hauptbahnhof – Polizei sucht jetzt DIESEN Mann

Wer am Samstag, den 24. Februar, zur frühen Stunde bereits auf den Straßen in Dortmund unterwegs war, könnte Zeuge dieses blutigen Angriffs am Hauptbahnhof geworden sein. Derzeit ermittelt die Polizei noch und fahndet nach den beiden Tatverdächtigen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sind dazu angehalten, sich schnellstmöglich mit der Kriminalwache Dortmund in Verbindung zu setzen.

Dortmund: Polizei sucht nach Zeugen

Die Tat ereignete sich gegen 01.30 Uhr in der Nacht auf Samstag am Dortmunder Hauptbahnhof. Unmittelbar auf der Höhe des Nordausgangs kam es plötzlich zu einem versuchten Tötungsdelikt, der die Beamten vor ein Rätsel stellt. Zwei männliche Tatverdächtige griffen einen 21 Jahre alten Mann an und ließen ihn schwer verletzt zurück. Dank eines schnellen Eingreifens und der notwendigen Erstversorgung war der 21-Jährige außer Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Doch mit diesem Schritt versucht die Polizei Licht ins Dunkle zu bringen. Einer der Tatverdächtigen konnte von einer Kamera eingefangen werden, sodass sich die Polizei mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund mit dem Lichtbild nun an die Öffentlichkeit wendet, um nach den beiden Flüchtigen zu fahnden. Der Tatverdächtige trug zu dem Zeitpunkt eine Jeans und eine schwarze Jacke.

Tatverdächtiger 2

Wer Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich schnellstmöglich unter 0231 132 7441 bei der Polizei zu melden.