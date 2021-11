Am Hauptbahnhof in Dortmund fiel den Polizisten ein Mann auf, der sich auffällig verhielt. (Archivbild)

Dortmund: Mann sieht Polizisten am Hauptbahnhof – und ergreift sofort die Flucht

Dortmund. Dieser Mann kam der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund merkwürdig vor. Als er die Beamten erblickte, ergriff er sofort die Flucht.

Wie die Polizei Dortmund berichtet, ist es am Samstag am Hauptbahnhof zu einem Vorfall gekommen, bei dem die Einsatzkräfte schnell regieren mussten.

Gegen 12 Uhr gingen die Beamten Streife in Bahnhofsvorhalle des Hauptbahnhofs Dortmund. Dabei fiel ihnen ein 35-Jähriger auf. Als er die Bundespolizisten sah, machte er auf dem Absatz kehrt und lief in die Gegenrichtung.

Der Mann wurde an die Polizei in Dortmund übergeben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / onw-images

Daraufhin kontrollierte die Polizei den Mann aus Breda in den Niederlanden und konfrontierten ihn mit seinem Verhalten. Der wirkte zunehmend nervös, zitterte stark mit den Händen und stotterte plötzlich.

Er sagte, dass er unter Zeitdruck stehe. Die Polizisten ahnten etwas und fragten ihn, ob er verbotene Gegenstände oder Betäubungsmittel dabeihabe. Er gab den Beamten eine Papiertüte eines Schnellrestaurants.

----------

Das sind Amphetamine:

Amphetamine sind eine Gruppe synthetisch hergestellter Stimulanzien,

Sie dienen der Leistungssteigerung

Bekannt sind die illegalen Sucht- und Dopingmittel unter den Namen „Speed“ oder „Pep“

Manche Amphetamine sind aber auch in Medikamenten enthalten (zum Beispiel in dem ADHS-Mittel Ritalin, Appetitzüglern, Grippe- oder Asthmamitteln)

Amphetamine werden illegal meist in Form eines weiß bis gelblich aussehenden, Kristall-Pulvers oder als Paste verkauft

----------

In der Tüte befand sich eine Dose mit einer nicht geringen Menge einer synthetischen Substanz. Außerdem fanden die Beamten eine kleine Menge in einem Glasbehälter in seiner Jackeninnentasche.

-------------

Mehr aus Dortmund:

Flughafen Dortmund: Große Ankündigung! Jetzt kannst du dich auf DIESES neue Reiseziel freuen

Dortmund: Lebensgefährliche Verletzungen nach Angriff – Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Dortmund: Feuer-Drama! Behinderter Mann in Wohnung eingeschlossen – Feuerwehr macht gefährliche Entdeckung

Dortmund: Spektakulärer Unfall! Auto kippt um – Feuerwehr muss schweres Gerät einsetzen

-------------

Die Streife brachte den Mann zur Wache der Bundespolizei. Dort gab er an lediglich als Kurier zu fungieren. Anschließend wurde ein Drogenwischtest durchgeführt. Ergebnis: positive Reaktion auf Amphetamine.

+++ Hund in Dortmund: Halterin greift zum Hörer – sofort schrillen alle Alarmglocken +++

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und an die Polizei Dortmund übergeben. Es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von nicht geringer Menge Betäubungsmittel eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (ldi)