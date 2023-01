Dortmund: Beliebtes Geschäft macht nach 16 Jahren dicht – „Keine andere Wahl“

Nach 16 Jahren Schluss zu machen, kann den Besitzern sicher nicht leichtgefallen sein. Schon Ende Februar wird eine Institution im Dortmunder Westen für immer schließen.

Die Dortmunder verlieren dadurch aber nicht nur eins, sondern quasi gleich zwei Geschäfte auf einmal. Wie wird es nun für sie weitergehen?

Dortmund: „Postshop Marten-Schreibwaren“ schließt nach 16 Jahren

Die Kombi aus Postfiliale und Schreibwarenladen war zuletzt nicht mehr so tragfähig wie früher, mussten die Betreiber feststellen. Es fehlten die benötigten Umsätze. Schweren Herzens musste der Besitzer deshalb nun nach so vielen Jahren einen Schlussstrich ziehen. „Aus wirtschaftlichen Gründen haben wir leider keine andere Wahl“, so Mohammed Dogan gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Ende Februar ist es schon so weit. Dann wird der „Postshop Marten-Schreibwaren“ an der Schulte-Heuthaus-Straße für immer schließen. Dogan und seinem Vater sei der Entschluss nicht leichtgefallen, so der 30-Jährige. „Weil wir schon so lange am Standort sind, haben wir natürlich zu vielen Kunden einen persönlichen Kontakt aufgebaut.“

Shop hinterlässt großes Loch

Da aber die Standorte in der Nordstadt, Mengede und am Polizeipräsidium deutlich besser liefen, wäre es nicht anders gegangen. „Die Realität zwingt uns zu diesem traurigen Schritt.“ Vater und Sohn betreiben neben der Filiale in Marten noch acht Weitere in Dortmund, Olfen, Bochum und Witten. „Alle sind ähnlich strukturiert wie der Shop in Marten“, erklärt Mohammed Dogan.

Mehr Nachrichten:

Für die Anwohner wird die Schließung zum 28. Februar allerdings problematisch. Denn die nächste Postfiliale liegt nicht in fußläufiger Nähe. Auf Nachfrage der „Ruhr Nachrichten“ laufe die Suche nach einem Nachfolger bereits. „Wir wollen auf jeden Fall hier vor Ort bleiben“, versichert ein Post-Sprecher.