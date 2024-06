Dortmund und Gelsenkirchen: Irre Preise zur EM! Ruhrpott-Städte teurer als Köln und Düsseldorf

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 steht kurz bevor und Fans freuen sich, die Spiele in Städten wie Köln, Dortmund und Gelsenkirchen live sehen zu können. Jedoch gibt es eine erschreckende Studie, auf die Fans sich während der EM einstellen müssen.

Für die einzelnen Spiele der EM 2024 reisen Tausende Besucher an, um ihre Mannschaft anzufeuern. Selbstverständlich steigt mit der Anzahl von Besuchern aus ganz Europa auch die Nachfrage nach Unterkünften – und dementsprechend auch die Preise. So muss man damit rechnen, dass eine Nacht in einem Hotel zum Beispiel in Dortmund und Gelsenkirchen preislich deutlich teurer als gewöhnlich sein wird.

Dortmund und Gelsenkirchen: Preise steigen immens

In den Städten, in denen Spiele ausgetragen werden, wurde jetzt eine Studie durchgeführt. Aus den Preisdaten von Hunderten von Hotels wurde der durchschnittliche Preis einer Übernachtung in einem 3- bis 4-Sterne-Hotel ermittelt. Es wurde untersucht, welche Städte am günstigsten und inwiefern die Preise aufgrund der Fußball-EM gestiegen sind.

Am günstigsten schneiden Übernachtungen in der Stadt Leipzig ab. Die Kosten für ein Zimmer steigen zwar um 68 %, aber trotzdem ist die Stadt mit durchschnittlich 186 € pro Nacht immer noch am preiswertesten. Dicht darauf folgen Hamburg auf Platz 2 mit 187 € und Frankfurt auf Platz 3 mit 188 € pro Nacht. Insbesondere das Ranking von Hamburg ist überraschend. Laut Studie ist die Preissteigerung für Unterkünfte während der EM mit 37 Prozent die geringste.

Dicht darauf folgen die Städte Köln, Berlin, München und Hamburg. Die Preissteigerung fällt mit 70 bis 80 Prozent deutlich höher aus. EM-Fans müssen mit einem Übernachtungspreis zwischen 221 Euro und 227 Euro rechnen. Fans, die jedoch in Dortmund und Gelsenkirchen ein Spiel sehen wollen, müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Fußball-EM 2024: Studie zeigt Preissteigerungen

Laut der Studie, die das Online-Glücksspielunternehmen Betway durchgeführt hat, haben die beiden Städte im Ruhrgebiet mit über 100 Prozent die höchsten Preissteigerungen. Wer ein Spiel in Gelsenkirchen sehen will, muss mit einem Übernachtungspreis von 234 Euro rechnen – im Gegensatz zu den üblichen 115 Euro. In Dortmund steigen die Preise sogar um 133 Prozent. Eine Übernachtung kostet im Durchschnitt statt 109 Euro stolze 254 Euro. Damit ist Stuttgart die einzige Stadt, die in der Studie von Betway noch teurer ist. Eine Übernachtung dort kostet während der EM 255 Euro.

EM-Fans, die ihre Mannschaft in Dortmund und Gelsenkirchen anfeuern wollen, müssen sich also auf hohe Übernachtungspreise einstellen. Weitere Informationen zu der Recherche findest du hier.