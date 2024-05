Dortmund: Eskalation im Friseursalon! Wegen 1-Euro-Angebot gehen sich die Kunden an die Gurgel ++ fünf Verletzte

Unruhe in der Dortmunder Nordstadt! Am Donnerstagnachmittag (16. Mai) ruft eine Friseur-Eröffnung einen Massenauflauf auf den Plan. Kein Witz! Denn der Besitzer hatte zuvor eine wahnsinnige Aktion angekündigt.

So wollte er allen Kunden am Eröffnungstag einen Haarschnitt für nur einen Euro anbieten. Mit solchen Aktionen machten zuletzt auch immer wieder Döner-Buden auf sich aufmerksam, was zu Prügeleien vor den Geschäften führte. So auch vor dem Friseurgeschäft in Dortmund.

Dortmund: Haarschnitt für 1 Euro – Friseursalon gestürmt

Um 16 Uhr war es soweit: Da eröffnete der Hairsalon „Babylon“ erstmals seine Türen. Der Besitzer, eine lokale Legende, hatte im Vorhinein ordentlich die Werbetrommel gerührt und konnte sich vor Kunden kaum noch retten.

Kein Wunder, so hatte der deutsche Rapper Bojan zuvor angekündigt, allen Kunden einen Haarschnitt für einen Euro anzubieten. Zudem sollten die ersten 150 Kunden an einem Gewinnspiel teilnehmen können und dabei Apple AirPods, eine Playstation 5 oder Gutscheine für den Salon gewinnen können.

Das alles teilte er auf seinen Instagram-Kanal mit. Zudem zeigte er dort auch, wer noch alles bei der Eröffnung dabei war – unter anderem auch Rapper Samra und weitere lokale Rapper und HipHop-Artists.

Dortmund: Fünf Verletzte bei Friseur-Eröffnung

Doch sollte die Situation vor dem Friseursalon an der Bornstraße nur kurz nach der Eröffnung eskalieren. So soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den wartenden Kunden gekommen sein, wie die Dortmunder Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte. Dabei wurden fünf Personen verletzt.

Auslöser dafür war offenbar ein Pfefferspray-Einsatz seitens der Wartenden. Ein Rettungswagen wurde deshalb angefordert und die Polizei musste vor Ort wieder für Ruhe sorgen. Aktuell läuft der Einsatz noch.