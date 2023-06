Dortmund: Frau (19) stürzt aus Fenster in 3. Stock – Krankenhaus!

Schreckliches Drama in Dortmund!

Am späten Donnerstagnachmittag (1. Juni) gegen 17.32 Uhr kam es zu einem dramatischen Unglück in der Sternstraße in Dortmund. Eine 19-jährige Frau stürzte aus dem Fenster im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Das bestätigten Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage von DER WESTEN.

Dortmund: Frau stürzt aus Fenster

Wie genau es zu dem Sturz kam, war am Donnerstagabend noch nicht bekannt. Es steht jedoch fest, dass es sich um ein Unfallgeschehen handelt, wie ein Polizeisprecher betont. Hinweise auf eine mögliche Straftat gebe es keine.

Stand jetzt sei man noch mit Notfallseelsorgen vor Ort, die Ermittlungen dauern an.

Gesundheitszustand unklar

Zu den Verletzungen oder zum Gesundheitszustand der jungen Frau konnten die Einsatzkräfte keine Angaben machen. „Wir haben sie mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht“, teilte ein Sprecher der Dortmunder Feuerwehr gegenüber DER WESTEN mit.

