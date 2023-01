Dortmund: Frau öffnet Brief – plötzlich müssen Spezialkräfte anrücken!

Großeinsatz der Feuerwehr Dortmund am Donnerstagmittag (19. Januar). Die Mitarbeiterin eines Geschäfts an der Husener Straße hatte den Notruf gewählt, nachdem sie einen Brief geöffnet hatte. Darin befand sich nach Angaben der Feuerwehr Dortmund eine weiße Substanz.

Die Feuerwehr rückte sofort mit einem Großaufgebot und Spezialkräften für atomare, biologische und chemische Gefahren an. Die Polizei sperrte den Fundort des weißen Pulvers weiträumig ab. „Es muss geklärt werden, ob von dem Stoff eine Gefahr ausgeht“, teilte eine Sprecherin der Polizei Dortmund am Mittag auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

Dortmund: ABC-Alarm! Spezialkräfte im Einsatz

Spezialkräfte vor Ort nahmen eine Probe, um herauszufinden, ob das weiße Pulver gefährlich ist. Es deute aber einiges darauf hin, dass keine unmittelbare Gefahr bestehe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr nach erster Einschätzung gegenüber DER WESTEN. Deshalb habe die Leitstelle wenig später auch schon einen Teil der 50 Einsatzkräfte vor Ort abgezogen. Und die Einschätzung erwies sich als richtig: Wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN am Abend mitteilte, handelte es sich bei der weißen Substanz um keinen gefährlichen Stoff. Es handle sich um einen Stoff (Tensid), der unter anderem in Waschmitteln vorkomme, so die Feuerwehr Dortmund.

Großeinsatz der Feuerwehr Dortmund. Foto: news4 Video-Line

Unklar ist bislang, von wem das Schreiben stammt und warum sich die weiße Substanz in dem Brief befunden hat. Weiter liegen noch keine Informationen darüber vor, ob es zusätzlich eine schriftliche Botschaft gab. Die Polizei Dortmund ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Unklare Substanzen in Briefen sorgen immer wieder für Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr. Insbesondere nach dem Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel sind die Behörden besonders alarmiert. Zwei Männer mit IS-Bezug stehen im Verdacht, einen Giftgas-Anschlag im Ruhrgebiet vorbereitet zu haben (mehr hier).