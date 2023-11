Dortmund: Energiepreisbremse geht in die Verlängerung – doch Anwohner schauen trotzdem in die Röhre

Die Energiepreisbremse hat private Haushalte und Gewerbe bislang gut entlastet und dazu beigetragen, dass die Preise für Gas und Strom gesenkt werden können. So weit, so gut, doch die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21) tritt nun mit schlechten Nachrichten an die Anwohner in Dortmund heran. Wird ihnen die Energiepreisbremse jetzt zum Verhängnis? Die DEW21 kritisiert das Vorgehen im Rahmen der Verlängerungs-Diskussionen.

Dortmund: Tausende Anwohner könnte DAS jetzt treffen

Seit diesem Jahr half die Energiepreisbremse der Bevölkerung beim Sparen und geht nun voraussichtlich in die Verlängerung. Bereits am 16. November hatte der Bundestag beschlossen, dass die Energiepreisbremse bis zum 31. März verlängert werden soll. Während der Bundesrat und die EU-Kommission noch zustimmen müssen, steht für die DEW21 bereits fest: Sobald die Gesetze beschlossene Sache sind, wollen sie diese umsetzen. Klingt erstmal gut, oder? Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille und die fällt ganz zum Leidwesen der Anwohner in Dortmund aus.

„Aufgrund der knappen Vorlaufzeit kann eine reibungslose und fristgerechte Weitergabe der Entlastung an die Kund*innen durch die Energieversorger zum 1. Januar 2024 nicht unbedingt garantiert werden“, erklärt die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung, wie „Ruhr24“ zuletzt berichtete. Im schlimmsten Fall heißt das, dass tausende Bürger in Dortmund nicht mehr rechtzeitig finanziell entlastet werden können und mehr zahlen müssen.

Die DEW21 kritisiert, dass die Diskussion um eine Verlängerung der Energiepreisbremse zu spät begonnen habe. Sobald die Preisbremse für Gas und Strom umgesetzt werden kann, kündigt das Unternehmen an, schnellstmöglich seine Kunden zu benachrichtigen.