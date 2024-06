Dortmund: Kurz vor Spiel Türkei – Portugal ist alles klar – Fans müssen ordentlich blechen!

Die diesjährige Europameisterschaft spielt deutschen Fans bestens in die Karten – findet sie auf heimischem Grund statt. Ausländische Fans aus allen Ecken Europas pilgern bereits seit dem 14. Juni nach Deutschland, um ihren Nationalmannschaften in den Stadien in Dortmund, München und Co. vor Ort die Daumen zu drücken.

Dabei wird allerdings nicht nur die Anreise für viele europäische Fans immer wieder zur Zitterpartei, wie Fans aus England oder Österreich zuletzt bewiesen. Auch in Sachen Schlafplatz schlackern viele EM-Reisende mit den Ohren. In Dortmund herrscht jetzt vorm Spiel Türkei gegen Portugal im BVB-Stadion (Samstag, 22. Juni) Klarheit, was Fans für ein Hotelzimmer und Co. berappen müssen.

Dortmund: Irre Preise!

Dabei sind die Übernachtungsmöglichkeiten in Dortmund breit gestreut. Wer nicht via Vitamin B in der Revierstadt unterkommt, der muss sich auf anderem Wege einen Schlafplatz organisieren. Für wen Komfort zweitrangig ist, der konnte sich einen Platz im XXL-Zeltlager in Dortmund auf der Galopprennbahn in Wambel einen Platz für 45 Euro die Nacht sichern. Mit bis zu 1000 Plätzen könnte das ganz schön kuschelig werden.

Wie die Stadt Dortmund angibt, sind für das Spiel am Samstag sogar noch Plätze im Fan-Camp verfügbar. Schwieriger könnte es dagegen bei Hotelzimmern aussehen. Auf Booking.com gehen die Preise gerade mal bei 112 Euro los – und das lediglich für eine Übernachtung ohne Frühstück. Die Grenze nach oben ist offen. Im Netz werden Hotelzimmer ohne großen Komfort für hunderte Euro pro Nacht angeboten. Nicht besser sieht es bei der Plattform „Airbnb“ aus.

EM-Fans schlackern mit den Ohren

Wer last minute noch einen Schlafplatz finden will, muss jetzt ordentlich Geld in die Hand nehmen. Zwischen 149 und 560 Euro müssen Einzelpersonen für einen Platz in einer Privatunterkunft aufbringen.

Und Fans müssen jetzt schnell sein: Nur noch wenige „Airbnb“-Angebote sind noch verfügbar. Um das Spiel Türkei – Portugal pünktlich zum Anpfiff im Dortmunder BVB-Stadion verfolgen zu können, sollten spontane Zuschauer also nicht lange fackeln. Sonst müssen sie sich zur Not die Nacht um die Ohren schlagen, um am nächsten Tag wieder die Heimreise anzutreten.