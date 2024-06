Dortmund kündigt Gratis-Konzert mit Mega-Stars an – das müssen Besucher unbedingt wissen

Die diesjährige Fußballeuropameisterschaft hat bereits viele Fußballfans in ganz Deutschland in Vorfreude versetzt. Die Aussicht auf spannende Spiele, viele Fußballer hautnah zu erleben und das Gefühl des Sommermärchens wieder aufleben zu lassen, stimmt viele Menschen mehr als fröhlich.

Auch in Dortmund ist die Vorfreude auf die Europameisterschaft 2024 groß: Viele Gastronomen haben bereits Public Viewing angekündigt und auch diverse andere Veranstaltungen sind geplant. Die Stadt Dortmund hat bereits das Rahmenprogramm zur EM vorgestellt – und das bietet weit mehr als nur Fußball. Es gibt auch kostenlose Konzerte mit echten Mega-Stars.

Dortmund: Kostenlose Konzerte während der EM 2024

Die Host-City Dortmund bietet während der UEFA EURO 2024 ein kostenloses Public Viewing im Westfalenpark für bis zu 25.000 Menschen an. Hier werden alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, alle Spiele am 16. und 21. Juni und das Finale auf einer 144 Quadratmeter großen Leinwand live übertragen. Doch damit nicht genug. Zu den weiteren Highlights gehören zwei Konzerttage am 12. und 13. Juli im Westfalenpark!

Am Freitag, 12. Juli, treten Clueso, Michael Schulte, „Die Lärmer“ (ehemals „Luxuslärm“) und Schwarzpaul auf. Am Samstag, 13. Juli, sind es „Die Fantastischen Vier“, Alice Merton und Muuske, die die Menge anheizen. Der Besuch ist kostenlos. Da die Besucherzahl jedoch auf 18.000 Personen begrenzt ist, ist es notwendig, im Voraus eine Eintrittskarte zu erwerben. Dafür wird eine Servicegebühr von 5 Euro erhoben.

Darin ist das Kombiticket für den kostenlosen ÖPNV für die Hin- und Rückfahrt bereits enthalten. Tickets sind ab Montag, 1. Juli, 12 Uhr erhältlich über dortmund.de/euro2024.

Doch das ist nicht die einzige musikalische Darbietung während der EM. Über den gesamten Zeitraum werden immer wieder Bands und Künstler auftreten. Den Auftakt machen die „257ers“ am Eröffnungstag (14. Juni) vor dem Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Schottland. Die „Hermes House Band“ sorgt am 29. Juni sowie am 10. Juli für Stimmung. An den weiteren Spieltagen treten unter anderem der türkische Superstar KADR, ENGIN, Sascha Salvati & The BeatPakk sowie viele weitere nationale und internationale Acts auf, wie die Stadt Dortmund mitteilte.