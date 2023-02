Dortmund: Traditionsgaststätte vor Rückkehr – „Warten sehnsüchtig“

Lange herrschte Unsicherheit in Dortmund-Dorstfeld. Wie geht es mit der Traditionsgaststätte „Glück auf“ an der Straße Am Hartweg 119 weiter?

Lange warteten die neuen Pächter auf eine Schankerlaubnis, überbrückten die Zeit mit zahlreichen Renovierungsarbeiten in der Gaststätte in Dortmund. Doch jetzt endlich gibt es Licht am Ende des Tunnels. Die Wiedereröffnung des „Glück auf“ kann kommen!

Dortmund: Neuer Pächter für Traditionsgaststätte

Noch vor wenigen Tagen klagten die neuen Pächter: „Wir warten sehnsüchtig auf das Go“ – bis schließlich am Montag (13. Februar) die langersehnte Bestätigung folgte: „Wir haben die Schankerlaubnis für unser Restaurant „Glück auf“ bekommen.“

Ab Freitag (17. Februar) soll das Lokal seine Türen wieder für Gäste öffnen. Doch wer sind die neuen Pächter? Und was werden die Besucher künftig auf der Speisekarte erblicken?

Natürlich steht im „Glück auf“ auch weiterhin klassische deutsche Hausmannskost im Menü – doch ab sofort bietet die Küche auch asiatische und mediterrane Küche an. Denn jetzt hat Surendran Jegatheeswaran das Sagen im Dorstfelder Traditionslokal. Der 45-Jährige mit sri-lankischen Wurzeln arbeitete bereits in Frankreich und der Schweiz im Gastro-Bereich – und ist seit 2019 auch in der Region aktiv, als Betreiber des Golfclub-Restaurants „Suren“ in Hagen.

Essenspreise „im guten Durchschnitt“

Die Lage im Grünen, in Kombination mit einer überdachten Außenterasse, haben Jegatheeswaran direkt für das „Glück auf“ begeistert. „Ein echter Eyecatcher mit Urlaubsfeeling“, schwärmt der Koch im Gespräch mit den „Ruhrnachrichten“.

Der 45-Jährige verspricht seinen Gästen „Qualität“, „Frische“ und „Abwechslung“ – und kündigt an, dass sich die Preise für Speisen und Getränke „im guten Durchschnitt“ bewegen werden.

Mehr News:

Jegatheeswaran hatte den Pachtvertrag bereits im Herbst 2022 unterschrieben, nachdem die Vermieter des „Glück auf“ in seinem Hagener Lokal zum Testessen vorbeigeschaut hatten. Aufgrund einer abgelaufenen Konzession, die erst neu beantragt werden musste, konnte die neue Ära im „Glück auf“ allerdings erst jetzt beginnen.