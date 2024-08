Dortmund: Teenie in DHL-Packstation eingesperrt – erschreckendes Foto

Wer in Dortmund beim Eintreffen eines Pakets nicht zuhause ist, kann sich seine Ware auch später bei einer DHL-Packstation in seiner Nähe abholen. Heutzutage lässt sich fast alles per Paket in die letzten Winkel der Erde verschicken, aber dieser Inhalt ist neu.

Denn am Freitag (16. August) wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein Jugendlicher steckte plötzlich in einem der Fächer fest.

Dortmund: Teenie steckt in DHL-Packstation fest

In Dortmund-Derne war der Teenie in einer der oberen Packstations-Fächer des Versandunternehmers eingeschlossen. Er konnte sich offenbar selbst nicht mehr befreien, sodass jemand die Feuerwehr alarmierte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Junge soweit wohlauf und hatte sogar etwas zu trinken dabei.

Auf einem Foto der Feuerwehr Dortmund ist das zerbeulte Fach zu sehen, nachdem die Einsatzkräfte mit speziellen Akku-Rettungsgeräten die Tür aufhebelten. Aus dem Fach ragen die Füße samt weißer Sneaker des Jugendlichen. Beim Anblick des Bildes bekommt man schon Beklemmungsängste, immerhin sind die kleinen, engen Kästen nicht ansatzweise auf die Körpergröße eines Heranwachsenden ausgelegt. Und im Inneren kommt auch nicht viel Tageslicht herein, sodass wohl die meisten nach kurzer Zeit des Feststeckens in Panik geraten könnten.

Junge steckt in Dortmunder DHL-Packstation fest. Foto: feuerwehr Dortmund

Rettungsaktion geht gut aus

Immerhin verweilen Pakete dort bis zu sieben Kalendertage. Solange haben Empfänger Zeit, ihre Ware zu entnehmen, verfällt die Frist, wird die Sendung an den Absender zurückgeschickt. Doch bis dahin bleibt die Klappe für gewöhnlich zu, immerhin kann sie nur mit Postnummer und Abholcode geöffnet werden.

Wie lange der Junge genau in der Packstation festsaß, wird nicht gesagt. Zum Glück aber konnten die Feuerwehrleute den Teenie nach Eintreffen innerhalb von wenigen Minuten aus seiner misslichen Lage befreien. Warum der Junge in die DHL-Packstation geklettert war, ist bislang aber noch unklar.