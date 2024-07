Dortmund: SEK-Einsatz bei Deutschland-Spiel – von diesen brenzligen Szenen bekamen Zuschauer nichts mit

Deutschland steht im Viertelfinale! Nach dem Spiel gegen Dänemark in Dortmund könnte die Stimmung unter den Fans nicht besser sein. Das heftige Unwetter, das zu einer Spielunterbrechung und der Evakuierung der Fanzonen führte, ist schnell vergessen. Doch es gab eine Szene während des Spiels, die nicht jeder mitbekam. Während die Spieler bereits auf den Rasen liefen und auf den Anpfiff der zweiten Halbzeit warteten, spielten sich im Signal-Iduna-Park seltsame Szenen ab.

Es sind Videos und Bilder wie diese, die im Internet besonders viral gehen. Im Netz postet der eine oder andere Fan Bilder von einem maskierten Mann, der unter das Stadiondach klettert und kurz darauf von Sicherheitskräften festgenommen wird. Was war passiert? Was hatte er vor? Schlimme Vermutungen machen die Runde.

Dortmund: Mann auf Stadiondach festgenommen

Abseits der Kameras spielten sich beim Achtelfinalspiel in Dortmund kuriose Szenen ab. Die Spieler standen schon auf dem Platz für die zweite Halbzeit bereit, die Fans warteten ebenso gespannt auf den Anpfiff. Doch der verzögerte sich, Spieler und Schiedsrichter auf dem Platz blickten fragend in Richtung Dach. Dort betrat um 22.27 Uhr eine zunächst unbekannte Person das Dach des Stadions. Bilder zeigen, dass die Person mit einer Sturmhaube maskiert war.

Einsatzkräfte des SEK nähern sich zunächst der Person, um sie anzusprechen und einen sicheren Abtransport vom Dach zu gewährleisten. Dazu leuchtete ein Polizeihubschrauber das Stadiondach aus. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den Mann fest. Inzwischen ist klar: Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Osnabrück. Die Polizei zunächst Drohnen und einen Hubschrauber ein, um die Lage zu beobachten.

Die Sturmhaube und der Rucksack, die er trug, führten zu wilden Spekulationen im Internet. Hatte er etwas Schlimmes vor? Die Polizei gab Entwarnung: „Aktuell gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann mit seinem Verhalten die Stadiongäste gefährden wollte.“

Mann ist polizeibekannt

Gegen 23.44 Uhr war der Mann dann den Anweisungen der Ermittler gefolgt und auf einen Steg unter dem Dach zurückgekehrt. Kräfte einer Spezialeinheit nahmen ihn dort fest, fesselten und durchsuchten ihn. Gefährliche Gegenstände führte der Mann nicht mit sich.

Laut ersten Ermittlungen soll der 21-Jährige nicht zum ersten Mal auf Gebäude geklettert sein, um aus der Höhe Fotos aufzunehmen. Schon im April 2022 soll er Ermittlern in Herne, im Mai 2024 in Ulm bekannt geworden sein. Gegen ihn liefen bereits mehrere Strafverfahren, die Polizei Dortmund hat ebenfalls ein weiteres gegen den Osnabrücker eingeleitet. Er befindet sich derzeit nicht mehr in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Auch die UEFA will den Fall jetzt weiter untersuchen. Denn noch ist unklar, wie der Mann überhaupt unbemerkt ins Dortmunder Stadion sowie aufs Dach gelangen konnte.