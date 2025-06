Kunden trauern Depot in Dortmund hinterher – HIER reiben sie sich jetzt die Augen

Aller Abschied ist schwer und auch in Dortmund trauern die Kunden über die Schließung von Depot. Nachdem das Geschäft in der Innenstadt von Dortmund eine Zeit leer gestanden hatte, gibt es jetzt einen neuen Nachfolger.

Nachdem die Dekokette „Depot“ Insolvenz angemeldet hat, war schnell klar, dass bald einige Filialen geschlossen werden müssen (mehr dazu hier). Auch in NRW wurde man nicht von der Schließungswelle verschont und so musste auch die Filiale in der Innenstadt von Dortmund schlussendlich schließen.

Dortmund: Geschäft zieht in größere Räumlichkeiten

Allzu lange stand das Ladenlokal am Ostenhellweg jedoch glücklicherweise nicht leer. Am Samstag (31. Mai) feierte das Geschäft „City-Popup“ seine große Neueröffnung in der Innenstadt von Dortmund. Es gibt auch bereits eine Filiale in Essen und eine weitere ist in Köln geplant.

In Dortmund ist „City-Popup“ jedoch nicht ganz unbekannt. Bisher befand sich das Geschäft jedoch am Westenhellweg. Auf Instagram berichtet das Unternehmen, dass sich Kunden jedoch vermehrt beschwert haben, dass die Filiale in Dortmund deutlich zu klein ist. Daher hat man sich entschieden, in die ehemalige Depot-Filiale am Ostenhellweg 36 zu ziehen, die deutlich größer ist.

In dem Geschäft in der Innenstadt von Dortmund sollen ab sofort 50.000 Artikel angeboten werden. Dabei sollen Kunden alles finden, was ihr Herz begehrt. Der Besitzer kündigt auf Instagram an: „Wir machen alles voll mit Koffern, Mode, Schuhe und Haushalt.“

Große Auswahl an Markenartikeln

Was das Geschäft jedoch besonders auszeichnen soll, sind neben der großen Auswahl die Preise. Laut dem Inhaber können Kunden in dem Geschäft in Dortmund viele Produkte zu besonders billigen Preisen finden. Unter den Produkten soll sich ebenfalls eine große Auswahl an Markenartikeln befinden.

Aber wie ist es überhaupt möglich, dass man Produkte so billig anbieten kann? Gegenüber den „Ruhrnachrichten“ erklärt ein Sprecher der Logo Trading GmbH, dass in dem Lokal Waren verkauft werden, die nicht im Internet verkauft werden konnten. Daher ist es möglich, dass diese bei „City-Popup“ zu deutlich geringeren Preisen verkauft werden.