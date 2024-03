Dortmund: Café-Neueröffnung sorgt für Furore – müssen sich Eisdielen warm anziehen?

Die Stadt Dortmund kann sich auf etwas ganz Besonderes freuen – so etwas wie dieses Café gab es hier bisher noch nie.

Doch was heißt das für andere Betreiber? Müssen die sich jetzt vielleicht warm anziehen? Und was ist überhaupt das Außergewöhnliche an dieser Neueröffnung in Dortmund?

Dortmund: Das gab es hier noch nie

Toplage, außergewöhnliches, neues Konzept – eine Café-Neueröffnung sorgt für Furore in Dortmund. Am 13. April wollen die beiden Cousins Ufuk (32) und Gürkan Pekmezci (24) ihr Café an der Kuckelke 3 eröffnen, heißt es bei den „Ruhr Nachrichten“. Und diese Neuheit sollten sich die Dortmunder nicht entgehen lassen. Denn was die beiden Betreiber in ihrem Franchise „Halvaci Ali“ anbieten wollen, ist in der Türkei bereits super angesagt, doch in Deutschland kennen es noch die wenigsten.

Und zwar sieht das Ganze so aus: In einen Becher kommt Maraş, das ist eine Art Milchreis, der recht neutral schmeckt. Darauf kommt Halva, eine Süßspeise. Und dann soll es verschiedene Geschmacksrichtungen wie Vanille, Schokolade oder Pistazie sowie unterschiedliche Toppings geben. Das klingt schon mal ziemlich lecker!

Das Café hat noch mehr zu bieten

Neben dieser echten Besonderheit soll es aber auch wie in anderen Cafés frische Waffeln, Kaffee und Co. geben. Aber auch Spezialitäten wie türkischer Mokka dürfen bei den Cousins nicht fehlen.

Die beiden sind von ihrer Café-Idee so überzeugt, dass sie sogar ihre Jobs als Industriemechaniker und Lebensmitteltechniker aufgegeben haben. Und auch der Standort in Dortmund hat es ihnen angetan. Denn eigentlich wohnen die beiden im 60 Kilometer entfernten Aalen. Doch „die Community“ sei in der Ruhrgebietsstadt einfach viel größer. Wir sind gespannt!

