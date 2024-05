Dortmund: BVB-Fans müssen zittern – Public Viewing droht ins Wasser zu fallen

Ganz Dortmund ist im Fußball-Fieber! Am Samstag (1. Juni, 21 Uhr) spielt Borussia Dortmund gegen Real Madrid um den Champions League-Titel. Doch das BVB-Public Viewing droht ins Wasser zu fallen – im wahrsten Sinne des Wortes!

Es soll ein ganz großes Fußball-Fest werden – und im besten Fall dann auch noch mit dem Titel gekrönt werden. Die Stadt Dortmund fährt groß auf. So wird es gleich drei Orte für Public Viewing geben: Auf dem Festplatz Fredenbaum an der Eberstraße in der Innenstadt-Nord, auf dem Hansaplatz in der City und in den Westfalenhallen 3 und 4. Letzteres ist übrigens schon ausverkauft (wir berichteten).

Dortmund-Fans müssen stark sein – und die Regenjacke parat halten

Klingt toll. Aber was ist denn jetzt mit dem Wetter? Das sieht alles andere als gut aus – und das ausgerechnet zum meteorologischen Sommeranfang! Der ist nämlich am 1. Juni. „Bitte anschnallen, denn es geht los mit dem Dauerregen“, prophezeit Wetter-Experte Dominik Jung in seiner aktuellen Vorhersage. Ach du dickes Ei!

Jung spricht von „Dauerregen“ – doch die exakte Lage des Unwetter-Tiefs sei immer noch nicht so ganz sicher. „Es wird noch munter hin und her gerechnet“, heißt es. Sogar von Hochwasser ist die Rede. Tief „Quirina“ ist für das Unwetter verantwortlich – Starkregen-Potenzial!

Wetter beim Public Viewing: Auch von Gewitter ist die Rede

Laut „wetter.com“ können in Dortmund bei Werten von 18 bis zu 19 Grad sogar Gewitter auftreten. Schon ab 18 Uhr ist mit „leichtem Gewitter“ zu rechnen. Ähnliches prophezeit auch der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage. Am Samstag soll es demnach stark bewölkt bis bedeckt werden. Im Tagesverlauf können zudem Regen und einzelne Gewitter dazukommen. Und gerade im Fall eines Titel-Gewinns und einer langen Party-Nacht sollten die Dortmunder eine Regenjacke parat haben: In der Nacht zum Sonntag (2. Juni) bleibt es stark bewölkt, auch hier wird Regen erwartet.