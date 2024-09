Dortmund: BVB-Fans bekommen wacklige Knie – diese Nachricht haut alle um

Jetzt kommt es für alle BVB-Fans in Dortmund faustdick! Bier wird im Pott viel und gern getrunken. Logisch, dass viele kleinere und größere Brauereien ihre Heimat im Ruhrgebiet haben. Jetzt kommt ein neuer Player hinzu – und der sorgt gerade bei BVB-Fans für wacklige Knie!

Niemand anderes als die Borussia Brauerei will in Dortmund wieder richtig durchstarten. Dafür wurde ein neuer Geschäftsführer geholt, berichtet „Ruhr Nachrichten“. Die Borussia Brauerei hat eine lange Tradition, wurde 1885 gegründet, wurde 1909 Namensgeber von Borussia Dortmund. Im Dezember 2022 wurde sie neu gegründet – und kündigt jetzt ein eigenes Pils an!

Dortmund: BVB-Fans bekommen wacklige Knie

Bis Ende 2024 soll das neue Bier stehen, will zudem den bestehenden Pils „Export Borsig Platz Style“ eine Rekordmenge von 1.000 Hektoliter brauen. Mittelfristig will man in Dortmund brauen statt wie aktuell noch in Berlin. Außerdem wolle man den „Biermarkt ordentlich aufmischen“, heißt es auf LinkedIn.

Die Borussia Brauerei soll wieder zur Marke werden. Zudem kaufte die neue Führung des Start-ups das BVB-Gründerhaus in der Nordstadt, um es wieder auf Vordermann zu bringen, Flächen für Events anzubieten und letztlich auch Arbeitsplätze zu schaffen.

Ein erster Schritt sei laut „Ruhr Nachrichten“ schon getan, einige Gastronomen schenken bereits deren Bier aus. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Geschäft entwickelt – und ob die Vision, mehr als nur eine Brauerei zu sein, in Erfüllung geht…