Dortmund: Schwangere (18) kassiert Bürgergeld – doch das reicht ihr offenbar nicht

In Deutschland gibt es viele Menschen, die Bürgergeld beziehen und somit ihren Lebensunterhalt mit Leistungen des Staats bestreiten – so auch in Dortmund. Das ist so weit nichts Besonderes, doch einige Empfänger werden sogar in TV-Serien in ihrem Alltag begleitet.

So etwa in der „Sozialreportage“ „Armes Deutschland“, die auf dem Sender RTL2 ausgestrahlt wird. Eine der Protagonistinnen der Reportage kommt aus Dortmund und gibt sich offenbar nicht mit dem Geld zufrieden, das sie jeden Monat vom Amt auf ihr Konto überwiesen bekommt.

Dortmunderin in TV-Serie „Armes Deutschland“

Es ist wieder so weit, am 12. September starten auf dem TV-Sender RTL2 neue Folgen der „Sozialreportage“ „Armes Deutschland“. Die erste neue Folge wird um 20.15 Uhr über die Bildschirme flimmern. Mit von der Partie ist auch wieder eine Bürgergeld-Empfängerin aus Dortmund.

„In der Ruhrgebietsmetropole Dortmund lebt ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung von Hartz IV“, heißt es in einer Pressemeldung des Senders. Eine der Betroffenen sei die schwangere, obdachlose Tiffany. Diese wird im Rahmen der Serie von dem Sender in ihrem Alltag begleitet.

Dortmund: Schwangere (18) kassiert Bürgergeld und noch mehr

„Sie scheint ihre Situation zu akzeptieren und zieht es vor, sich von staatlichen Leistungen unterstützen zu lassen“, heißt es weiter in der Meldung. Doch anscheinend reicht ihr das Bürgergeld, das jeden Monat ihren finanziellen Rahmen bestimmt, nicht aus. „Aber Tiffany hat offenbar eine zusätzliche, illegale Einnahmequelle, die ihr finanzielle Sicherheit verschafft.“ Mehr wird über die neuen Folgen und die Entwicklung der Dortmunderin nicht preisgegeben.

Tiffany ist nicht zum ersten Mal Teil der Serie. In einem bereits 2022 veröffentlichten Video,erklärt sie beispielsweise, dass sie sich für 500 Euro neue Küchenmöbel gekauft habe, obwohl sich bereits welche in ihrer Küche befanden. Da das Amt bezahle, mache sie sich darüber keine Gedanken. Bleibt abzuwarten, wie sie sich in den neuen Folgen verhalten wird.