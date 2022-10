Dortmund: Feuerteufel in der Innenstadt unterwegs – die Polizei sucht DIESEN Mann

Eine furchtbare Brandserie erschüttert Dortmund!

Seit Ende September brennen immer wieder Luxus-Autos in der Innenstadt von Dortmund. Jetzt hat die Polizei erste Hinweise auf den Täter.

Die Anwohner an der Ecke Kronenstraße/Markgrafenstraße müssen am frühen Montagmorgen, dem 26. September, mit einem ziemlichen Schrecken in die Woche gestartet sein.

Dortmund: Brandserie erschüttert Innenstadt

Denn gegen 5.30 Uhr wurden sie von mehreren Bränden in ihrer Umgebung wach. Ein Unbekannter hatte anscheinend mehrere, an der Straße parkende, Autos angezündet. An einen Zufall konnte in Anbetracht der Tatsache, dass so viele Fahrzeuge auf einmal brannten, niemand Recht glauben.

Zumal aufmerksame Anwohner den hinzueilenden Rettungskräften und Polizisten einen verdächtigen Mann beschreiben konnten, der sich zuvor an den Autos zu schaffen gemacht hat.

Mann wird geschnappt – Verdacht kann sich aber nicht erhärten

Ein 28-Jähriger aus Dortmund konnte auch kurze Zeit später festgenommen werden. Dennoch bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe, da sich der Verdacht gegenüber dem Mann nicht erhärten konnte

Dortmund: Kannst du den mutmaßlichen Täter identifizieren? Foto: Polizei Dortmund

Eine Überwachungskamera konnte aber anscheinend den Täter auf Video festhalten. Nun sucht man nach Bürgerinnen und Bürgern, die den Mann von den Bildern möglicherweise identifizieren können.

Solltest du den Mann kennen oder andere sachdienliche Hinweise bezüglich der Brandserie geben können? Dann wende dich bitte unter 0231/1327441 an die Kriminalwache Dortmund.