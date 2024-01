Dortmund: Riesen-Rauchsäule steigt neben Hauptbahnhof auf – das steckt dahinter

Was für ein Bild des Schreckens am Dienstag (9. Januar) in Dortmund: Eine riesige Rauchsäule steigt seit 11.30 Uhr unweit des Hauptbahnhofs in den Himmel.

Gegenüber DER WESTEN bestätigt die Feuerwehr Dortmund einen Brand in einem Industriegebiet in der westlichen Stadtmitte. Die Rauchsäule ist schon aus der Ferne deutlich zu sehen.

Dortmund: Riesen-Rauchsäule steigt neben Hauptbahnhof auf

Ein Feuerwehr-Sprecher: „Die Rauchsäule kommt aus einer Lagerhalle, dort brennt es.“ Die genaue Ursache sei noch unklar.

In Dortmund brennt eine Lagerhalle – unweit des Hauptbahnhofs. Foto: Markus Wüllner

Klar ist: Anwohner werden mit der Nina-Warn-App angehalten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

So soll verhindert werden, dass der möglicherweise gefährliche Rauch in Wohnungen eindringt. Glücklicherweise gebe es keine Verletzten. Der Einsatz dauert aktuell noch an.