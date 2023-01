Dortmund: Flammen schlagen aus Mehrfamilienhaus – Feuerwehr macht schlimme Entdeckung

Großeinsatz der Feuerwehr Dortmund am Freitagabend (6. Januar) im Stadtteil Marten. Um 20.33 Uhr ging der Notruf bei den Rettungskräften aus der Straße „In der Meile“ ein. Anwohner hatten Flammen und Rauch bemerkt, die aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses drangen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Dortmund hatten sich schon einige Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen befreit. Für die Retter zählte dennoch jede Sekunde. Denn es stellte sich heraus, dass noch nicht alle Anwohner das Haus verlassen hatten. Um einen von ihnen stand es besonders schlecht.

Dortmund: Feuerwehr findet bewusstlosen Mann

Unmittelbar nach Ankunft der Feuerwehr Dortmund stürmte bereits ein Trupp unter Atemschutz das Gebäude. Die Einsatzkräfte holten alle Menschen aus ihren Wohnungen. Mit einem Stahlrohr drangen die Retter schließlich in die Brandwohnung.

Darin stießen sie schnell auf den Bewohner. Er hatte nach Ausbruch des Feuers etliche Rauchgase eingeatmet und lag bewusstlos in seiner Wohnung. Die Feuerwehrleute zögerten keine Sekunde und brachten ihn ins Freie. Dort übernahm der Rettungsdienst den schwer verletzten Mann. Nach einer Erstversorgung am Einsatzort wurde das bewusstlose Brandopfer mit dem Rettungswagen in einer Dortmunder Spezialklinik gebracht. Ob er neben einer mutmaßlichen Rauchgasvergiftung auch Brandverletzungen hat, ist unklar.

Feuerwehr Dortmund löscht Brand – jetzt ermittelt die Polizei

Die Feuerwehr Dortmund löschte derweil den Brand in der Erdgeschoss-Wohnung. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend kontrollierten sie die darüber liegenden Wohnungen. 15 Anwohner und Nachbarn, die den Einsatz hautnah miterleben mussten, benötigten vor Ort psychologische Betreuung.

Mehr Themen:

Sie konnten immerhin gegen 22 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ereignisse werden sie allerdings bis in die Nacht begleitet haben. Insgesamt waren an diesem Abend 49 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwachen aus Dortmund im Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat nun die Polizei Dortmund die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten müssen nun herausfinden, wie es zu dem Brand in der betroffenen Wohnung kommen konnte. Bislang liegen darüber noch keine Erkenntnisse vor.