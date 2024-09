Dortmund: Hunderte Menschen stehen vor einem Haus Schlange – was ist da nur los?

Wenn sich irgendwo in Dortmund eine lange Schlange voller Menschen bildet, kann man ziemlich sicher sein, dass es etwas Besonderes gibt. So wie vor ein paar Monaten, als ein neuer Dönerladen mit einem ganz besonderen Versprechen aufmachte: Döner für einen Euro. Hunderte von Menschen standen Schlange, um von dieser besonderen Eröffnungsaktion zu profitieren (mehr dazu hier).

Ähnliche Szenen spielten sich auch am Sonntag (08. September) ab. In Dortmund-Brackel bildete sich an diesem Tag eine über 200 Meter lange Schlange. Doch diesmal war es keine Döner-Aktion. Doch worauf warteten die Menschen?

Dortmund: Hunderte Menschen warten vor einem bestimmten Haus

An der Flughafenstraße in Dortmund-Brackel war an diesem Sonntag viel los. Hunderte Wartende standen vor der Kreuzung Schlange. Rund 250 Meter lang soll die Schlange gewesen sein, berichteten die „Ruhr Nachrichten“. Und einige waren schon früh auf den Beinen. Schon vor 6 Uhr standen die ersten mit Campingstühlen und Getränken bereit. Und wofür der ganze Aufwand?

+++ Dortmund: Kunden schimpfen über Straßenbahnen – jetzt soll alles anders werden +++

Hintergrund war das Tattoo-Studio „Medusa“. Das Studio warb mit einer großen Aktion: Tattoos für nur 20 Euro! Wenn das kein Schnäppchen ist. In einer Größe von 3 mal 3 cm oder auch jedes Piercing für nur 20 Euro, das gibt es sonst nirgends. Das Studio hat erst vor wenigen Wochen eröffnet und wollte mit dieser Aktion wohl noch einmal auf sich aufmerksam machen. Und das hat sich voll ausgezahlt: Der Ansturm war riesig, wie auch Videos im Netz zeigen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allerdings war der Ansturm so groß, dass nicht jeder, der Schlange stand, ein Tattoo zum Spottpreis ergattern konnte. Für alle, die an diesem Sonntag nicht mehr zum Zuge kamen, gab es einen 20 Prozent Gutschein für das nächste Tattoo. Immerhin ein kleines Trostpflaster!

Das könnte dich auch interessieren:

Auf jeden Fall scheint die Aktion ein großer Erfolg gewesen zu sein. „Es kommen ganz viele Termin-Anfragen rein. Wir beantworten alles morgen“, so die Nachricht des Dortmunder Tattoo-Studios in den sozialen Medien. Das Ganze hat sich also gelohnt!