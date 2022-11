Dortmund: Weltkriegsbombe wird entschärft! Tausende Anwohner müssen Gebiet verlassen

Am Montag (14. November) wurde bei einer Baumaßnahme in Dortmund eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der 500-Kilogramm-Blindgänger lag im Stadtteil Eving im Bereich der Straße Roter Morgen.

Damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg die Bombe noch heute entschärfen kann, muss die gesamte Umgebung innerhalb eines Radius von 500 Metern evakuiert werden. Davon sind mehrere Tausende Dortmunder betroffen.

+++ Ticker aktualisieren +++

19.50 Uhr: Erste Festnahme

Eine Person wollte die Polizeiabsperrung einfach durchbrechen und hat dann sogar noch einen Ordnungsamt-Mitarbeiter mit einer Flasche beworfen. Die Polizei hat die Person in Gewahrsam genommen und eine Anzeige verfasst. Währenddessen schreitet die Evakuierung fort: 311 Personen in der Evakuierungsstelle und 44 Krankentransporte.

18.34 Uhr: Bewohner weigern sich

Offenbar wollen nun schon drei Personen die eigene Wohnung nicht freiwillig verlassen, wie die Stadt bei Twitter meldet. Deshalb müssen die Einsatzkräfte nun gewaltsam die Wohnungstür öffnen. Die Stadt nimmt den Vorfall zum Anlass, um noch einmal eine allgemeine Bitte an die Stadtbewohner zu richten. „Bitte verhaltet euch kooperativ, sodass die Maßnahme nicht für alle unnötig verlängert wird, da auch Senioren, Kranke und Kinder unter den Wartenden sind.“ Der überwiegende Teil der Anwohner sei aber sehr kooperativ. Dafür spricht die Stadt ihren Dank aus.

17.36 Uhr: Gebiet halb geräumt

Die Stadt Dortmund meldet, dass nun 50 Prozent des Evakuierungsgebiets geräumt seien. Indessen befänden sich nun etwa 120 Personen in der Evakuierungsstelle und es hat noch 20 weitere Krankentransporte gegeben.

16.40 Uhr: Erst 75 Menschen evakuiert

Mittlerweile haben sich in der Evakuierungsstelle 75 Menschen angefunden. Die Einsatzkräfte haben zudem 13 Personen per Krankentransport aus der Gefahrenzone gebracht.

Dortmund: Bombenentschärfung am Montagabend

Von der Evakuierung sind ungefähr 4.300 Anwohner betroffen sowie zahlreiche Geschäfte und auch die Diakonie Nord-Ost. Innerhalb des Evakuierungsradius liegen zudem die Kindertagesstätte St. Lucia und drei weitere Kindergärten – Zwergenland, Märchenland und Sonnenkinderhaus – sowie die städtische Gemeinschaftsgrundschule Herderschule.

Dieser Bereich in Dortmund muss evakuiert werden. Foto: Stadt Dortmund

Die Betroffenen sollen nach Möglichkeit bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Für die, die das nicht können, gibt es eine vorübergehende Unterkunft im Heisenberg-Gymnasium an der Preußischen Straße 225. Dahin fahren auch zwei extra hinzubeorderte Pendelbusse. Diese stehen an der Ecke Alter Heideweg und Märchenweg sowie an der Bayrischen Straße Ecke Holtkottenweg.

Einschränkungen im Busverkehr

Seit 15.30 Uhr gilt eine Sperre. Seither kann keiner mehr hinein oder hinaus aus der Evakuierungszone. Auch die Anwohner am Hänselweg und Rapunzelweg, die nicht von der Evakuierung betroffen sind, können aufgrund der Sperrung nicht mehr aus der Straße hinaus. Denn es gibt keine andere Zufahrtstraße.

Mehr Meldungen:

Auch der Busverkehr ist von den Einschränkungen betroffen. So müssen die Linien 410, 411, 412, 414 und 415 eine große Umleitung fahren. Deshalb entfallen die folgenden Haltestellen:

410/411. Fröbelweg, Brechtener Straße, Märchenweg und Grüne Tanne

412: Osterfeldstraße, Bayerische Straße, Holtkottenweg und Grüne Tanne

414: In den Weidbüschen, Teislerweg, Am Süggelwald, Kemminghausen Bezirksfriedhof, Brechtener Straße und Süggelweg Seniorenheim

415: Holtkottenweg und Grüne Tanne

Wir berichten weiter, wie es mit den Evakuierungsmaßnahmen und der Entschärfung vorangeht.