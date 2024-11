Dortmund: Irrer Fund an Baustelle – für Anwohner hat er böse Folgen

Baustellen gibt es in Dortmund zur Genüge. Bei einer stießen die Arbeiter jetzt auf einen irren Fund – und das bleibt nicht ohne Konsequenzen für die Anwohner …

Dass Baustellen für Anwohner, Autofahrer und Co, nicht gerade angenehm sind, ist bekannt. Die meisten von ihnen verschwinden nach einiger Zeit wieder. Doch bei der Baustelle an der Kreuzung Funkenburg im Bezirk Innenstadt-Ost in Dortmund wird es wohl noch einige Zeit länger dauern als gedacht. Es gibt es ein unerwartetes Hindernis unter der Erde, wie die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

Dortmund: Spezialteile mit längerer Lieferzeit

Arbeiter fanden in der Baugrube plötzlich ein Gebäude! Es geschah bei der Erneuerung der Fernwärmeleitung durch das Energieunternehmen DEW21. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Tiefgarage aus der Nachkriegszeit. Sie liegt unter der Franziskanerstraße. Dazu wurden zugeschüttete Kellerräume und Trümmerschutt aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Weil die Trasse der Fernwärmeleitung an der Tiefgarage entlanggeführt und dazu spezielle Leitungsteile zunächst bestellt werden mussten, verzögert sich die Ausführung um rund zwei Wochen – ein wesentlicher Anteil daran geht auf die Lieferzeit der Spezialbauteile zurück.

Regen und Frost können Straßenbau in Dortmund behindern

Sobald DEW21 den Bau der Fernwärmeleitung beendet hat, stellt das Tiefbauamt in einem letzten Arbeitsschritt die Straße wieder her. Das Ende der Bauarbeiten verschiebt sich auf Ende November/Anfang Dezember, sofern das Wetter mitspielt. Dauerregen oder Bodenfrost können den Straßenbau behindern.

Der umfangreiche Umbau der Kreuzung Funkenburg, wo Kaiserstraße, Klönnestraße und Franziskanerstraße aufeinandertreffen, ist in Fahrtrichtung Innenstadt bereits abgeschlossen. Im Oktober haben die Arbeiten in Richtung Brackel begonnen.