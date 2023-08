Dortmund: Frau bekommt Anruf wegen getötetem Baby – Polizei mit heftiger Warnung!

Dieser Anruf ließ einer Dortmunderin das Blut in den Adern gefrieren! Denn als sie am vergangenen Freitag (28. Juli) nichtsahnend ans Telefon ging, hörte sie am anderen Ende einen weinenden Mann, der ihr von einem schrecklichen Verkehrsunfall berichtete. Plötzlich habe er das Telefon an eine Polizistin übergeben.

Und diese eröffnete der Frau dann, dass ihr Sohn bei dem Unfall ein Baby getötet hatte. Seine Mutter soll nach dem Unglück ins Koma gefallen sein. Nur wenn die Dortmunderin eine Kaution in Höhe von 65.000 Euro überweise, würde ihr Sohn wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Aber damit noch nicht genug!

Dortmunderin wird Opfer von Betrügern

Denn die angebliche Polizistin forderte die Frau außerdem dazu auf, mit ihrem Sohn in der Zwischenzeit keinen Kontakt aufzunehmen. Am Montag (31. Juli) erhielt die Frau, die die Polizei Dortmund als Seniorin beschreibt, gegen 9.30 Uhr den nächsten folgenschweren Anruf.

Dieses Mal bat ihr angeblicher Sohn sie weinerlich darum, das Geld zu bezahlen. Infolge kündigte ein vermeintlicher Polizist den Besuch eines Staatsanwalts an, der die geforderte Kaution abhole. Nicht mal zwei Stunden später sei dann ein 25 bis 30 Jahre alte Mann am Montagvormittag bei der Dortmunderin vor der Tür am Stortsweg im Stadtteil Eichlinghofen erschienen.

Erst, als dieser ihr das Geld gewaltsam abnahm und sie zu Boden stieß, dämmerte der Seniorin, dass es sich bei dem scheinbaren Staatsanwalt um einen brutalen Betrüger handelte. Bei dem Angriff wurde sie nicht nur einer hohen Geldsumme beraubt, sondern auch verletzt. Sie alarmierte die Polizei.

Polizei mit dringender Warnung

Die Beamten suchen jetzt nach dem unbekannten Betrüger. Dabei soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann handeln, der schlank ist und kurze schwarze Haare hat. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Du hast im genannten Tatzeitraum am Stortsweg verdächtige Beobachtungen gemacht und kannst Angaben zum Unbekannten machen? Dann melde dich bei der Kriminalpolizei per Telefon unter 0231/ 132 7441.

Die Beamten melden sich aber auch abermals mit einem Appell zu Wort: Wer einen Anruf erhält, indem er um die Überweisung einer Kaution gebeten wird, bei dem sollten direkt alle Alarmglocken schrillen. Denn: Niemals fordern Polizei oder Staatsanwaltschaft eine Kaution per Telefon, noch holen sie diese persönlich ab. Solltest du einen Anruf dieser Art erhalten, so leg‘ am besten direkt auf und alarmiere die Polizei unter der 110.