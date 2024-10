Dortmund: Neueröffnung bringt Gäste zum Staunen – es geschah still und heimlich

Nicht selten öffnen in Dortmund neue Läden, Restaurants und Co. ihre Pforten – doch einige sind etwas Besonderes und unterscheiden sich von ihrer Konkurrenz. In der Ruhrgebietsstadt hat jetzt ein Imbiss still und heimlich eine Filiale eröffnet.

Hast du ihn schon entdeckt? Direkt an der B1 in Dortmund öffnete das Franchise „Blue Mama“ einen Burger-Garten – ohne viel Tamtam. „Dieses Konzept gibt es in der Art und Weise in so einer Stadt gar nicht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt einer der fünf Geschäftsführer, Bastian Belke, gegenüber „Ruhr24“ über den neuen Burger-Laden in Dortmund.

Dortmund hat einen neuen Foodtruck

„Es soll eine Art Urban-Garten werden“, beschreibt er. „Blue-Mama“ ist kein klassisches Restaurant. Der Standort besteht aus einem Container (Foodtruck), einer Grünfläche und einem Pavillon.

Offiziell geöffnet hat der Burger-Garten noch nicht. Es fehlt beispielsweise noch die Lichttechnik. Ein heimliches Soft-Opening gab es aber. Der offizielle Start folgt dann am 1. November 2024.

Dortmund: Das steht auf der Speisekarte

Auf der Speisekarte stehen unter anderem Hamburger, Cheeseburger, Chickenburger, Veggieburger und Pommes. „Die Sauce ist sehr besonders. Das ist einfach Wahnsinn, wie wir dafür gelobt werden“, betont Belke stolz.

Und an die BVB-Fans haben die Macher des Burger-Gartens einen ganz besonderen Gruß: „Nicht alles, wat blau is, is ******“, dieser Slogan steht auf einem Plakat direkt an der Dortmunder B1. Damit beziehen sich Belke und seine Kollegen auf die Rivalität zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. „Am 2. November wollen wir mit dem Slogan und bedruckten Shirts ins Stadion“, berichtet der Geschäftsführer von seinen Plänen. Man darf gespannt sein, ob der Burger-Garten gut bei den Dortmundern ankommen wird.