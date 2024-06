Dortmund: Junge (11) schwebt in Lebensgefahr – Auto erfasst Kinder bei grüner Ampel

Am Samstagabend (29. Juni 2024) ereignete sich in Dortmund ein schwerer Unfall, bei dem zwei Kinder von einem Auto angefahren wurden. Die Geschwister (11 und 15 Jahre alt) wurden dabei schwer verletzt. Der 11-Jährige schwebt am Tag nach dem Vorfall noch immer in Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Dortmund: Ermittlungen dauern an

Am 29. Juni waren der 11 Jahre alte Junge und seine 15 Jahre alte Schwester gegen 21 Uhr in Dortmund unterwegs gewesen. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Zeche Minister Stein gingen sie schließlich über eine grüne Fußgängerampel, um die Evinger Straße zu überqueren. Plötzlich tauchte ein 3er-BMW auf, der die Kinder mitten auf der Straße erfasste. „Der BMW wurde durch die Polizei sichergestellt“, heißt es in einem Bericht der „WAZ“.

Der 11-Jährige erlitt daraufhin eine schwere Kopfverletzung und wurde in das Klinikum Nord gebracht. Die 15 Jahre alte Schwester wurde nach dem Unfall in die Kinderklinik eingeliefert. Kurz nach dem Ereignis sei obendrein ein Rettungshubschrauber ausgerückt. Die Kinder wurden jedoch mit dem Rettungswagen abtransportiert.

„Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun gegen den Fahrer des BMW unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Besondere Haftgründe würden gegen ihn nicht vorliegen, weshalb er auf freiem Fuß sei, erklärt Oberstaatsanwalt Carsten Dombert“, heißt es in einem Bericht der „Waltroper Zeitung“.

Zunächst wird davon ausgegangen, dass der BMW-Fahrer aus Dortmund bei Rot über die Ampel gefahren ist und dadurch die beiden Kinder auf der Straße erwischt hat. Weitere Ermittlungen, wie unter anderem eine Blutkontrolle, sollen Auskunft über einen möglichen Alkohol- oder Drogeneinfluss geben.