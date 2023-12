Dortmunder fand mysteriösen Sticker an Dachrinne – Anwohner wussten sofort, was los ist

Wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel zu 2024. Zeit, um das Jahr 2023 ein wenig Revue passieren zu lassen.

Für Aufregung hat im Oktober eine Entdeckung in Dortmund gesorgt, die ein Mann bei Facebook teilte. Ein Anwohner wusste beim Anblick des mysteriösen Stickers an der Dachrinne sofort, was los ist.

Dortmunder findet mysteriösen Aufkleber

Dass Aufkleber an Bushaltestellen, Straßenlaternen oder auf Stromkästen kleben, ist für die meisten nichts Neues. Aber wie reagieren wir, wenn so ein Aufkleber plötzlich am eigenen Haus auftaucht? Die meisten wären sicherlich überrascht und verwundert.

+++ Dortmund: Anwohner erhalten Post von der Stadt – der Inhalt ist ernst +++

Genau so ging es auch einem Dortmunder, welcher am 4. Oktober am Regenfallrohr an der Dachrinne seines Hauses einen roten Aufkleber mit der Zahl „1“ auffand. Da der Dortmunder völlig perplex war, fragte er in einer lokalen Facebook-Gruppe um Hilfe. Was hatte der mysteriöse Aufkleber zu bedeuten?

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Dortmund: Das steckt hinter dem roten Aufkleber

Auch andere Dortmunder berichten davon, dass sie bei sich solche Aufkleber gefunden haben. Die einen haben von einem Aufkleber auf dem Schild ihrer Einfahrt berichtet und die andere fanden die Aufkleber auf ihren schwarzen Mülltonnen. Und da liegt des Rätsels Lösung.

Viele Dortmunder geben in der Facebook-Gruppe den Hinweis darauf, dass die Aufkleber Hinweise der Müllabfuhr darstellen. So wären die verschiedenen Farben und Zahlen Codes, die als Hilfe für die Mitarbeitenden der „Entsorgung Dortmund GmbH“ (EDG) genutzt werden.

Dortmund: Die Bedeutung der Farben und Zahlen

Auf ihrer Website erklärt die EDG, was die verschiedenen Farben und Kennzeichnungen bedeuten.

1) Bei einem roten oder grünen Punkt wird die Restmülltonne alle 14 Tage geleert. Wenn auf den Punkten noch eine 1 oder 2 notiert ist, wird der Behälter nur alle 4 Wochen geleert.

2) Bei einem weißen Punkt wird die Restmülltonne einmal die Woche geleert.

3) Ein brauner oder gelber Punkt steht für eine Bio- oder Wertstofftonne.

Viele Dortmunder wundern sich vielleicht warum der Punkt nicht immer auf einer Mülltonne, sondern manchmal zehn Meter daneben ist. Wenn das der Fall ist, dann dienen die Punkte den Mitarbeitenden nicht nur als Leerungshinweise, sondern manchmal auch als Wegweiser. „Häufig stehen Abfallbehälter in einer Box und damit die Kollegen nicht erst den Behälter suchen müssen, werden die Punkte verwendet“, so die EDG.

Das könnte dich auch interessieren:

So geschah es auch mit dem Aufkleber auf der Dachrinne des Dortmunders. Offenbar wollten die Mitarbeitenden damit den Weg zur Mülltonne markieren. In seiner Unwissenheit um die Aufkleber hat der Dortmunder diesen einfach abgekratzt. Das bedeutet für die EDG, dass sie in diesem Fall noch ein zweites Mal zum Markieren kommen müssen.