Dortmund: Mann sticht auf 24-Jährigen ein – Opfer in Klinik geflogen! +++ Neue Erkenntnisse +++

Dortmund. Brutale Messer-Attacke am Mittwochvormittag in Dortmund!

Gegen 10.40 Uhr wurde ein 24-Jähriger in Dortmund-Lütgendortmund vor einem Haus am Lindentalweg lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter (27) ist in Haft.

Dortmund: 24-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen musste das Opfer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Donnerstag konnte die Polizei Dortmund Entwarnung geben. Der Gesundheitszustand des 24-Jährigen sei mittlerweile stabil.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist es vor dem Haus zu einer Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem späteren Opfer gekommen.

In Dortmund kam es zu einer lebensbedrohlichen Attacke auf einen Anwohner. Foto: Markus Wüllner

-----------------------------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern. Den Notruf unter 112 oder 110 wählen. Ständig die lebenswichtigen Funktionen des Verletzten kontrollieren. Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen. Stabile Seitenlage. Die Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten. Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

-----------------------------------------

Die Polizei Dortmund sicherten Spuren am Tatort und setzte eine Mordkommission ein.

Lebensgefährlich verletztes Opfer hat Nachbarn um Hilfe gebeten

Einem Bericht der „Ruhrnachrichten“ zufolge habe das Opfer sich nach der Tat ins Haus geschleppt und dort einen Nachbarn um Hilfe gebeten und diesem auch den Namen des mutmaßlichen Täters genannt haben.

-----------------------------------

Mehr aus Dortmund und der Region:

-----------------------------------

Die Polizei Dortmund konnte die Tatwaffe sicherstellen. Bei seiner Festnahme und später in Polizeigewahrsam leistete der mutmaßliche Täter heftigen Widerstand.

Der 27-Jährige soll noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Es gebe Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Verdächtigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund mit. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung ist noch nichts bekannt. (neb/fb/ak)