Dortmund: Nach Abstimmung zum Migrationsgesetz – Unbekannte verschandeln CDU-Geschäftsstelle

Am Mittwoch (29. Januar) hatte Friedrich Merz (CDU) mit der Unterstützung der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik durchgerungen und damit für einen Aufschrei in Deutschland gesorgt. Tags darauf waren in Dortmund Tausende auf die Straßen gegangen (>>hier unser Bericht dazu), um gegen die geplante Gesetzesänderung zu demonstrieren.

Und in der Nacht spielten sich vor den CDU-Geschäftsstellen in Dortmund und Lünen schmutzige Szenen ab.

Dortmund: Unbekannte beschmieren CDU-Geschäftsstelle

Zwar wurde der Antrag aufgenommen, doch nun am Freitag (31. Januar) im Bundestag mit einer Mehrheit von 350 zu 338 Stimmen und fünf Enthaltungen abgelehnt. Das Aufatmen in Deutschland war zur frühabendlichen Stunde beinahe hörbar.

Doch das hat dem Groll gegen die CDU keinen Abbruch getan. Schon in der Nacht auf Donnerstag hatten Unbekannte der Partei ganz deutlich gemacht, was sie von deren Richtungswechsel halten. Wie die Polizei nun mitteilt, wurden in Dortmund und Lünen die Geschäftsstellen der Partei beschädigt.

Dortmund: Polizei sucht Schmierfinken

So sollen die Täter in Dortmund rote Farbbeutel gegen das Gebäude in der Innenstadt geworfen und zudem politische Schriftzüge auf dem Gehweg davor hinterlassen haben. Die Polizei entdeckte die Schäden gegen 3.20 Uhr, nur 40 Minuten später das gleiche Spiel in Lünen. Dort hatten die Unbekannten ihre Meinung allerdings mit schwarzer Farbe deutlich lesbar hinterlassen.

Der Staatsschutz hat nun die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und sucht Zeugen, die die Täter womöglich beobachtet haben und oder Hinweise zu ihrer Identität liefern können. Die Kriminalwache der Polizei nimmt relevante Informationen unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.