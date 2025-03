Dortmund: Steine von A45-Brücke geschleudert! Kurz darauf passiert es

Riesen-Schreck auf der A45 in Dortmund! Was dann nur ein Tag später passieren sollte, ist kaum zu fassen.

Am Sonntag (9. März) fuhr eine Familie mit ihrem Wagen auf der A45 in Fahrtrichtung Frankfurt. Gegen 19 Uhr passierten sie eine Fußgängerbrücke kurz vor der Ausfahrt Huckarde. Dann nahm das Drama seinen Lauf.

Dortmund: Sachschaden von 1500 Euro

Die Eltern und ihr achtjähriger Sohn bekamen einen gehörigen Schreck, denn ganz plötzlich knallte ein faustgroßer Stein gegen die Windschutzscheibe, durchschlug sie aber glücklicherweise nicht. Die Familie konnte nur noch beobachten, wie die Steinwerfer wegrannten. Sie vermuten, dass es sich um eine Gruppe Kinder oder Jugendlichen handelt.

+++ Zoo in NRW: Pfleger blicken ins Elefantengehege – es passierte mitten in der Nacht +++

Zum Glück wurde die Familie bei dem Vorfall auf der A45 in Dortmund nicht verletzt. Durch den Stein entstand jedoch ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Am nächsten Tag, am Montag (10. März), um dieselbe Uhrzeit um 19 Uhr, passierte es dann jedoch erneut. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen fuhr über die A45 in Dortmund. Als sie unter der besagten Fußgängerbrücke durchfuhr, flogen erneut Steine Richtung Autobahn, trafen den Wagen.

+++ NRW: Neues Verbot in Cafés erhitzt die Gemüter – „Sollen froh sein“ +++

Polizei sucht nach Hinweisen

Auch die 27-Jährige erlitt durch den Unfall glücklicherweise keine Verletzungen, aber durch die Steine entstand am Auto ein Sachschaden von über 5.000 Euro. Auf der Brücke konnte sie noch zwei Jungs erkennen, die wahrscheinlich die Steine geworfen haben.

Mehr Themen:

Sie vermutet, dass die beiden Jungs etwa 11–14 Jahre alt waren. Einer war etwa 1,40 Meter groß und hatte blonde Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose und ein kariertes Oberteil. Der zweite Junge war etwas größer und sah ebenfalls „westeuropäisch“ aus. Wer die beschriebenen Minderjährigen kennt oder etwas zu den Vorfällen weiß, möge sich bitte bei der Autobahnpolizeiwache Bochum unter 0231/132-4821 melden.