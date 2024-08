Dortmund: Kult-BVB-Fan mit Corvette erhält irre Anfrage – dann geht alles ganz schnell

Der leidenschaftliche Borussia-Dortmund-Fan hat mittlerweile in Soest richtig an Kultstatus gewonnen. Fast jeder kennt „Ted und seine Corvette“, wenn auch nur vom Sehen. Mit dieser Anfrage hat der Fußball-Fan jedoch nicht rechnen können.

In einem Gespräch mit dem „Soester Anzeiger“ erklärt der 62-jährige Mann, dass er „in drei BVB-Fan-Clubs“ Mitglied ist. Über die Fanclubs erhielt der Borussia-Dortmund-Fan ganz plötzlich ein überraschendes Angebot: „Sky-England ist über eine Anfrage für die Film-Produktion bei mir gelandet.“

Dortmund: BVB-Fan nimmt Angebot von Sky an

Sky fragte den Borussia-Dortmund-Fan an, ob dieser Interesse an einer Rolle in dem Sky-Bundesliga-Trailer hätte. Selbstverständlich nahm „Ted“, mit bürgerlichem Namen Martin Bense, das Angebot von Sky begeistert an. Seit Freitag (9. August) ist er mit seinem gelb-schwarzen Auto in dem Trailer zu sehen. Der Trailer ist im Vorfeld der neuen Spielzeit zu sehen.

Für den Trailer wurde aber nicht nur mit dem Borussia-Dortmund-Fan gedreht, sondern mit mehreren Fans von den sieben populärsten Bundesliga-Clubs. Ebenfalls fanden die Dreharbeiten an den Original-Schauplätzen statt. Für Bense war dies auf „Phönix-West“, dem ehemaligen „Hoesch-Gelände“ und am Signal-Iduna-Park.

Die Vorfreude der Fans konnte in dem Trailer gekonnt und emotional in Szene einfangen werden. So konnte Bense den Motor seiner Corvette vor der Kulisse in Dortmund mal richtig hochfahren. Scherzhaft erklärt er gegenüber dem „Soester Anzeiger“: „Ted gibt Gas“.

Dreharbeiten mit Fans der beliebtesten Bundesliga-Clubs

Zwischen Bense und dem Produzenten des Sky-Trailers, Peter Päutz, ist sogar eine richtige Freundschaft entstanden. Der Borussia-Dortmund-Fan berichtet: „Die Dreharbeiten waren ein großer Spaß. Wir telefonieren regelmäßig – zuletzt noch gestern Abend.“

Für den leidenschaftlichen Borussia-Dortmund-Fan war das Angebot von Sky eine große Ehre und seine Vorfreude auf den Start der Bundesliga ist spürbar. Auf die Nachfrage, was er sich für die bevorstehende Saison wünscht, erklärt er: „Wenn die Südtribüne bebt und unsere Mannschaft gut spielt, das ist alles, was ich möchte.“