A44 bei Dortmund: Hubschrauber-Einsatz nach Unfall ++ Kleinkinder unter Verletzten

Übler Crash am frühen Freitagnachmittag (27. Oktober)! Auf der A44 hat es zwischen dem Kreuz Dortmund/Unna und dem Kreuz Unna-Ost gegen 13.04 Uhr schwer geknallt, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigt. Gleich drei Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunglück beteiligt und sind wahrscheinlich miteinander kollidiert.

Bei dem Unfall wurden unter anderem zwei Kleinkinder verletzt. Insgesamt spricht die Polizei von vier Verletzten. Weil die Schwere der Verletzungen zunächst unklar war, forderten die Einsatzkräfte einen Hubschrauber an. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A44 bei Dortmund in Richtung Kassel in dem betroffenen Abschnitt gegen 13.30 Uhr komplett gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder freigegeben. Autofahrer mussten sich dennoch auf Wartezeiten einstellen – und das nicht nur auf der A44!

+++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Provokation aus Herne – jetzt meldet sich der Veranstalter zu Wort +++

A44 bei Dortmund: Hubschrauber-Einsatz!

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Fest steht nur, dass alle Unfallopfer sich offenbar zum Glück nur leicht verletzt hatten. Deshalb konnte der angerückte Hubschrauber schnell wieder umdrehen.

Nach Beseitigung aller Unfallspuren konnte die Unfallstelle auf der A44 nach Angaben der Polizei Dortmund auch wieder für den Verkehr freigeben werden. Autofahrer müssen sich dennoch in dem Bereich am Nachmittag auf längere Wartezeiten einstellen. Denn gegen 16 Uhr staute es sich hinter der Unfallstelle noch immer auf sieben Kilometern. Zu dem Zeitpunkt brauchten die Autofahrer auf nahezu allen Autobahnen in NRW unglaublich viel Geduld. Denn im Feierabendverkehr staute es sich nach WDR-Angaben auf über 330 Kilometern in NRW.

Noch mehr News:

Erst am Vorabend kam es zu einem tragischen Unfall auf der A2 im Ruhrgebiet. Zwischen Essen und Gelsenkirchen ließen zwei junge Motorradfahrer ihr Leben. Bekannte mussten alles mit ansehen. Mehr dazu hier >>>