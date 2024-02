A1 bei Dortmund: Horror-Unfall! Mann fällt aus fahrendem Auto – Lebensgefahr

Schlimmer Unfall auf der A1 bei Dortmund! In der Nacht zu Sonntag (25. Februar) stürzte gegen 0 Uhr ein Mann aus einem fahrenden Transporter – und verletzte sich so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebt!

Wie die zuständige Autobahnpolizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigt, geschah der Unfall am Kamener Kreuz. Rettungskräfte versorgten den Polen, brachten ihn im Anschluss ins Krankenhaus. Noch immer kämpft er um sein Leben.

A1 bei Dortmund: Mann fällt aus fahrendem Auto – Lebensgefahr

Ein Polizeisprecher erklärt: „Der Transporter war mit acht Personen vollbesetzt. Dass da jemand bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern aus dem Auto fällt, erleben wir auch nicht jeden Tag.“ Ein Fremdverschulden sei aber ausgeschlossen, so der Sprecher weiter.

A1 bei Dortmund: Ein Mann fiel aus einem fahrenden Auto heraus, wurde lebensgefährlich verletzt. Foto: 7aktuell.de/S. W.

Laut aktuellem Ermittlungsstand war der Transporter auf der Durchreise. Von wo und wohin es gehen sollte, ist noch Gegenstand der Befragungen. Die Autobahn war nach dem Unfall bis zum Morgengrauen voll gesperrt. Ein Experten-Team aus Essen übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Die Ermittler rekonstruierten den Unfallhergang mithilfe eines Lasers und eines 3D-Messgeräts. Außerdem werden noch alle Zeugen ausgiebig befragt. Die Ermittlungen laufen demnach weiter.