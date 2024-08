Zeltfestival Ruhr in Bochum: Nach Silbermond-Auftritt macht diese Nachricht die Runde

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum ist bereits in vollem Gange. Bis zum 1. September können Besucher weiterhin tolle Live-Acts bestaunen. Mit von der Partie ist die beliebte Deutschband Silbermond. Nach ihren Konzerten konnte das Festival eine eindrucksvolle Bilanz ziehen.

Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet die Botschaft

Seit dem 16. August bis einschließlich 1. September bietet das Zeltfestival Ruhr 2024 an 17 Tagen erneut ein Liveprogramm mit über 40 Shows von Musik über Comedy bis hin zu Wortkunst am Kemnader See. Doch schon zur Halbzeit kann das beliebte Spätsommerfestival bereits ein beeindruckendes Zwischenfazit ziehen, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung schreiben. 13 ausverkaufte Shows konnte das beliebte Festival verbuchen. Dazu gehören die umjubelten Doppelauftritte von Silbermond und Sarah Connor, die das Festivalgelände zum Beben gebracht haben.

Auch Stars wie Nina Chuba, Wincent Weiss, Mark Forster, Jan Delay, Von Wegen Lisbeth, Bilderbuch sowie die Stars der kleinsten ZfR-Gäste Volker Rosin und Pettersson und Findus sorgten in den vergangenen Tagen für magische Momente und restlos ausverkaufte Veranstaltungszelte.

Bereits zehntausende Besucher

Nach den ersten 10 Veranstaltungstagen zählte das Zeltfestival Ruhr bereits fast 80.000 Besucher, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Damit steuern die Veranstalter zielstrebig auf die Besucherzahlen des Vorjahres zu und zeigen sich optimistisch, diese erneut zu bestätigen.

Bei sommerlichen Temperaturen überzeugte dabei in der ersten Hälfte neben den musikalischen Highlights auch das Rahmenprogramm: Die neu gestaltete Piazzetta und das Piazza-Programm luden auch ohne ein Konzertticket in einer entspannten

Chill-Out-Atmosphäre zum Verweilen ein, während der Markt der Möglichkeiten und die erlesene Gastromeile zum Schlendern, Entdecken und Schlemmen animierten.