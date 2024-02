Zeltfestival Ruhr in Bochum: Nach Silbermond und Nina Chuba – neue Acts enthüllt

Paukenschlag beim Zeltfestival Ruhr in Bochum! Vom 16. August bis zum 1. September geht es wieder richtig ab, wenn Stars wie Nina Chuba und die Band Silbermond an den Kemnader See kommen. Dabei bleibt es nicht, denn jetzt sind neue Acts enthüllt worden!

Wie der Veranstalter nämlich mitteilt, kommt der britische Star Tom Odell ins Ruhrgebiet. Nicht zum ersten Mal, denn er war schon 2019 am Start. Er wird am 17. August auftreten.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Neue Acts enthüllt

Sein Hit „Another Love“ wurde 2022 in mehreren Ländern überraschend ein Chart-Hit. Er ging als „Hymne des Widerstands“ und als Zeichen der Solidarität mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und protestierenden Frauen im Iran viral.

Und es geht sogar noch besser für das Zeltfestival Ruhr in Bochum. Denn neben Odell kommt ein weiterer britischer Star nach Bochum: Calum Scott! Er erklimmt seit 2015 unaufhörlich die Karriereleiter.

2016 wurde sein Song „Dancing on my own“ zur ersten Debüt-Single, 2018 folgte sein Debüt-Album. Inzwischen erreicht er allein auf Spotify über 24 Millionen Hörer monatlich. Scott kommt am 26. August in die weiße Zeltstadt, wird vor den vielen Besuchern richtig Gas geben.

Es geht noch besser, denn: Auch die deutsche Soulsängerin Joy Denalane kommt! Sie ist schon seit 2002 im Business, erreichte mit ihrem Debütalbum „Mamani“ Goldstatus. Zuletzt veröffentlichte sie im Oktober 2023 ihr sechstes Album „Willpower“. Schon letztes Jahr hatte das Zeltfestival über 140.000 Besucher zu verzeichnen, die rund 40 Musik-, Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen die Ehre gaben.